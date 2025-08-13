Audiencias: 'Dog House' lidera ante 'Renacer' y la caída de 'Asesina a sueldo'

'Dog House' mantiene el liderazgo en audiencias en La 1 con un 10,4% y 507.000 televidentes. La segunda opción a la serie turca 'Renacer' con un 10% y 695.000 fieles en Antena 3. La segunda semana de la serie 'Asesina a sueldo' cae más de tres puntos de cuota como última opción de las generalistas con un 5,2% y solo 294.000 seguidores en Telecinco.

Por su parte, 'Código 10' baja con reposiciones a un buen 5,5% y 288.000 telespectadores en Cuatro. 'El Taquillazo: Torrente 2' consigue un 5,6% y 368.000. Finalmente, 'El conde de Montecristo' sube en su despedida en La 2 con un estupendo 6,5% y 495.000.

'First Dates' baja en audiencias desde Telecinco a un 8,9% y 767.000. Las reposiciones de 'El Hormiguero' se conforman con un 9,5% y 832.000 espectadores desde Antena 3. También se mantiene 'Viaje al centro de la tele', que marca un 8,2% en su primer programa, subiendo a un 9,2% en el segundo. Por su parte, 'Viajeros Cuatro' se conforma con un 6,1% y 537.000.

'Pasapalabra' arrasa en la tarde contra 'Agárrate al sillón'

| Mediaset, Atresmedia

'Malas Lenguas' sube en audiencias en la sobremesa de La 1 con un 9,3% y 788.000 telespectadores, mientras que marca un 4,5% y 338.000 seguidores en La 2. 'Y ahora Sonsoles' baja en audiencias a un 9,8% y 744.000 espectadores: lidera entre las mujeres con un 12,6%. 'El Diario de Jorge' cae a un 7,1% y 528.000 espectadores, mientras 'Tardear' se conforma con a un 9% y 736.000 seguidores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 13% y 1.122.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera su franja desde La 1 con un estupendo 12,8% y 969.000 desde La 1. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene en audiencias con un 9,4% de share y 743.000 espectadores.

'Agárrate al sillón' baja también a un 7,3% y 568.000 seguidores en Telecinco. Por su parte, 'Pasapalabra' arrasa en audiencias con un gran 18,5% y 1.433.000 fieles. El partido amistoso del Real Madrid se queda en un buen 12,7% y 951.000 fieles.

| RTVE

'La Hora de La 1' sigue líder con un gran 19,8% y 338.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 14,1% y 439.000. 'La Mirada Crítica' (11,9% y 215.000), aunque sube a un 16% en target comercial, se mantiene flojo en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (10,6% y 299.000). Por su parte, 'Espejo Público' sigue correcto en audiencias con un 11,2% y 279.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,8% y 1.546.000 fieles desde Antena 3.

Antena 3 lidera el martes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del martes 12 de agosto con un 12,5% de share. La 1 consigue la segunda posición con un estupendo 11,2%, mientras Telecinco se queda en un 7,9% como tercera. laSexta con un 5,3% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 5%. Además, La 2 marca un 4,1% de cuota.

Este martes, el 48% de la población, lo que supone 22,9 millones de personas, conecta en algún momento con alguna cadena. La media de consumo por espectador ha sido de dos horas.