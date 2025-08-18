Ofelia carga contra Alberto Gras y desmiente sus insinuaciones sobre 'MasterChef'

El nombre de Alberto Gras ha vuelto a resonar con fuerza en el universo 'MasterChef'. El catalán, que alcanzó la final en la octava edición, ha desatado una fuerte polémica después de sugerir en TikTok que el talent de TVE no es tan transparente como aparenta. Unas declaraciones que han desatado que otros concursantes, como Ofelia, se pronuncien sobre 'MasterChef'.

En sus propias palabras: "Supimos a la quinta semana quién iba a ganar". Según explicó, un conductor encargado de trasladar a los aspirantes habría revelado quién se alzaría con la victoria.

De este modo, Ofelia, una de las concursantes más recordadas de 'MasterChef', salió a desmontar las acusaciones de su excompañero. Con un tono muy crítico, no dudó en señalar a Alberto Gras como "desagradecido" y alguien incapaz de asumir la derrota. "Qué fácil es chupar del bote y luego hacer un clip viral por unos likes", afirmó en un vídeo que rápidamente se viralizó.

Mi edición la ganó Arnau porque era el que mejor cocinaba y yo perdí contra María porque ella cocinaba mejor que yo", sentenció. Y añadió: "Yo desde la semana dos sabía que Arnau iba a ser uno de los ganadores, pero no porque yo fuera Aramis Fuster, sino porque tenía un gran nivel de cocina. Que un conductor te diga que cree que va a ganar Ana... Yo también creía que iba a ganar Arnau, y no por eso está el programa amañado".

Además, Ofelia fue tajante contra las críticas de Alberto Gras: "'MasterChef' no es solo un programa, es un equipo que se deja la piel. Es mucho trabajo". Y arremetió directamente contra el joven: "Escuchar al señorito Alberto criticando 'MasterChef' me parece que es de ser un sinvergüenza, un maleducado y un desagradecido. Deja mucho que desear como persona. Él se ha ganado la vida gracias a 'MasterChef'".

A su juicio, el finalista demuestra "mal perder. Es muy fácil criticar un programa cuando no te bailan el agua. Lo difícil es saber perder con educación".

"Quizás habla de que está amañado 'MasterChef', porque él es el primer estratega y cloaca de la historia. ¿Hablas de manipulación cuando tú utilizaste a Luna, que estaba pillada por ti y la dejaste al salir del programa, porque te ayudó a llegar a la final?", lanzó con dureza. Además, cerró sus declaraciones con un dardo final: "¿O eso también estaba en el guion? Ah, que no hay guion".