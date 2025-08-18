Telecinco anuncia '¡Vaya Fama!', sustituto de 'Socialité' en el fin de semana

Telecinco ya prepara al sustituto de 'Socialité' para las mañanas del fin de semana. Tan sólo tres semanas del final del mítico programa después de siete años, Mediaset ha confirmado la preparación de '¡Vaya Fama!'. Será un nuevo programa de corazón en directo que se estrenará previsiblemente en septiembre.

El formato narrará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido. '¡Vaya Fama!' analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones y conexiones en directo. Así como los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

Por el momento se desconocen más detalles sobre este nuevo formato. Es una incógnita incluso el presentador o presentadora. No sería de extrañar que Telecinco decida volver a apostar por María Verdoy, actualmente sin proyecto.

| Mediaset

Sorprende la productora, teniendo en cuenta que todo apuntaba a que sería Mandarina. Antes del final de 'Socialité', se rumoreó que saltaría a manos de la factoría encargada de 'De Viernes', como ocurrió de La Fábrica de la Tele a Fénix Media Audiovisual. Sin embargo, la encargada será Cuarzo TV, que desde el final de 'Así es la vida' hace un año no cuenta con un formato en el day time de Telecinco. Por lo tanto, la productora compaginará este nuevo proyecto en el fin de semana con la producción de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' durante el otoño.

Recordamos que Telecinco está sufriendo durante el mes de agosto en la franja de 'Socialité'. No funcionaron apuestas como 'Universo Calleja' o 'El Gran Show', por debajo del 7% de cuota que obtenía el formato de corazón. En los últimos días, ha sido 'Got Talent', también sin éxito, quien ha ocupado esta franja.

Con '¡Vaya Fama!', Telecinco intentará ganar terreno en una franja dominada por 'La Ruleta de la Suerte'. Durante los últimos meses, además, 'D Corazón' había conseguido también superar a 'Socialité'. De hecho, desde su cancelación, el programa de Anne Igartiburu ha conseguido hasta superar el doble dígito, ganando terreno en la mañana del fin de semana.

