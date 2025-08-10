La noticia de Nancho Novo que da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Este lunes 11 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Luz no llevó bien tener que callar la enfermedad de don Pedro. Irene aumentó su seguridad al percibir la cercanía entre Damián y Digna, y Andrés y Tasio interrogaron a Remedios por el robo de la patente. Gema pidió a Raúl que se mantuviera alejado de Teo, pero la situación del niño en el colegio no mejoró.

Gabriel le contó a María que había conseguido disuadir las sospechas de Andrés: su plan seguía adelante. Pelayo, tras ver el trabajo fotográfico de Fina, hizo una llamada para tratar de ayudarla a encontrar trabajo. Gema descubrió el motivo real por el que Teo había estado robando dinero, mientras que Andrés tuvo una corazonada: Remedios era inocente del robo.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel percibe que Begoña todavía alberga dudas sobre quién cometió realmente el robo. José, tras su charla con Damián, se replantea si contarle la verdad a Cristina, mientras Luis no podrá asistir al simposio de Luz. Joaquín y Gema deciden tomar cartas en el asunto del acoso a Teo.

Digna y Fina recuerdan a Isidro viendo las fotografías que tomó Fina. Don Pedro exige de vuelta el favor que hizo a Pelayo, mientras María ve que Manuela lo está pasando mal por su ruptura con Gaspar. Irene quiere resolver sus dudas sobre los sentimientos de Damián hacia Digna. Damián, personaje de Nancho Novo, da una importante noticia sobre la culpabilidad de Remedios.