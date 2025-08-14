Audiencias: 'Malas Lenguas' sube superando a 'Tardear', pero no a 'Sueños de Libertad'

'¿Algo que declarar?' baja en audiencias a un escueto 7,5% y 388.000 espectadores en La 1. El liderazgo para la noche es para 'El Peliculón: El Test' en Antena 3 con un buen 11,3% y 637.000 fieles. En Telecinco, 'Cine 5 estrellas: desaparecida sin rastro' es segunda opción de su franja con un flojo 8,7% y 481.000 seguidores.

'Viajeros Cuatro' sigue flojo con un justo 5% y 330.000. Finalmente, la segunda semana de la serie turca 'Imperio' pincha con un 3,2% y tan solo 181.000 espectadores en laSexta.

'First Dates' está a dos décimas de liderar su franja con un 9,8% y 844.000 seguidores desde Telecinco. La reposición de 'El Hormiguero' se queda cerca con un 9,6% y 830.000. Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' no destaca en audiencias en La 1 con un 8,7% y 764.000 y un 9,5% y 789.000 televidentes en su segunda entrega. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' se mantiene en un 5,5% y una media de 479.000 espectadores.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

| Antena 3

'Malas Lenguas' sube a su segundo mejor resultado en la sobremesa de La 1 con un 10,2% y 851.000, mientras el segundo tramo baja a un 6,6% y 440.000 y en La 2 firma un 3,6% y 241.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera la tarde con un escueto 9,7% y 688.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene con Cristina Lasvignes con un 9,6% y 641.000 seguidores, mientras 'Tardear' cae a un 9,2% y 734.000 espectadores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,4% y 1.136.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 13,2% y 918.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un 10,2% y 763.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' baja en audiencias a un 7,5% de cuota y 530.000 telespectadores. 'Pasapalabra' sigue líder sin rival consiguiendo un estratosférico 21,2% junto a 1.495.000 en Antena 3: acaba en un 26,4% de share. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se mantiene en un 7,7% y 548.000.

| RTVE

'La Hora de La 1' lidera en audiencias con un gran 18,6% y 322.000, ante el estupendo 'Mañaneros 360' con un 12,4% y 393.000. 'La Mirada Crítica' (11,1% y 207.000) baja en audiencias en Telecinco, al igual que 'Vamos a ver' (11,5% y 334.000). Por su parte, 'Espejo Público' marca un buen 12,5% y 320.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 23,3% de cuota y 1.626.000 en Antena 3.

Antena 3 es líder del miércoles en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 13 de agosto con un estupendo 13,2%. La 1 con un 10,2% es segunda opción por encima de Telecinco, que marca un 8,9%. Por su parte, Cuatro con un 5% supera a laSexta, que cierra la lista con un 4,9%.

Este miércoles, el 47% de la población, lo que supone 22 millones de personas, conecta en algún momento con alguna cadena. El consumo es de más de 2,2 horas de media por persona.