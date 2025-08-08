Giro de 180º en 'Sueños de Libertad' con Rodrigo Guirao al borde de la muerte

El último capítulo de 'La Encrucijada' volvió a sacudir a la audiencia de Antena 3 con un episodio que entrelazó revelaciones familiares, traiciones y un ataque que podría cambiarlo todo. La noche comenzó con Amanda siguiendo un hilo de sospechas: sin su teléfono móvil, logró indagar lo suficiente para descubrir que César le había mentido sobre su apellido. Lo que ignora la protagonista es que, mientras ataba cabos, el joven mexicano se debatía entre la vida y la muerte.

En otro frente, Estrella protagonizó uno de los momentos más impactantes al reconocer a Octavio como el asesino de su marido en 'La Encrucijada'. El recuerdo de aquel crimen se presentó en pantalla a través de un flashback que mostró al patriarca disparando a su enemigo. Al mismo tiempo, David revivió la escena desde su infancia, cuando su madre suplicó que ocultara la verdad a Amanda para protegerla de la verdad.

El silencio de David contrastó con la franqueza de César, que poco después le confesó a Amanda los verdaderos motivos por los que volvió de México. Quería vengar la muerte de su padre, pero no esperaba enamorarse de la hija de su enemigo. La joven, sobrepasada, decidió marcharse de El Pinar en 'La Encrucijada'.

| Atresmedia

Lejos de allí, Patricia ofreció refugio a Julia en la mansión de los Oramas. No obstante, Nando los interceptó, golpeó a David y acabó siendo denunciado por Julia, alentada por el propio hijo de Octavio. La preocupación de Patricia creció al pensar que Nando pudiera contar que Julia estaba embarazada en 'La Encrucijada'.

Fue entonces cuando Álvaro ideó un plan, que incluía chantajear a Nando con salvarle de la cárcel, si se ocupaba de deshacerse de César, tal y como Octavio le había pedido. Con ayuda de Patricia, que robó el teléfono de Amanda, envió un mensaje al joven para citarlo en un lugar apartado. De este modo, César acudió sin saber que era una trampa en 'La Encrucijada'.

Desde la distancia, Álvaro observó cómo Nando, cubierto con un pasamontañas, le disparaba dos veces y el cuerpo del mexicano cayó al suelo. Paralelamente, Amanda se desplazó al cementerio buscando la tumba de Roberto Hurtado. Allí, descubrió que Estrella y César acudían una vez a la semana, sacando dos conclusiones: el apellido real de César es Hurtado y su padre podría estar vinculado con el accidente mortal de Roberto en un acantilado.