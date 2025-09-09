Preocupación por Juanjo Puigcorbé tras un revés de salud en 'Sueños de Libertad'

La salud de Don Pedro, personaje de Juanjo Puigcorbé, pone en jaque la estructura de poder familiar. Este miércoles 10 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Damián le pidió a Ángela que se quedara para ayudarle con Tasio. Joaquín, por su parte, confrontó a Irene, mientras Marta y Pelayo intentaron que Miguel Ángel Vaca mediara con la inspección, sin éxito. Además, Luis se dio cuenta de que la incomodidad con Cristina y Luz debía resolverse.

Entonces, Digna revivió sentimientos con Damián, pero le ocultó la verdad sobre Pedro, quien descubrió que Digna había estado con Damián. Posteriormente, María pidió ayuda a don Agustín para convencer a Andrés de adoptar. Asimismo, Luis le confesó a Luz que Cristina lo había besado y María buscó una tregua con Begoña en casa.

| Atresmedia, tveo.es

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', una inesperada ausencia descoloca a Andrés en un momento clave para la fábrica. Las diferencias irreconciliables entre Andrés y María estallan, dejando secuelas personales y profesionales. Las tensiones internas en la familia De la Reina se agudizan ante la posible sucesión empresarial. La presión financiera alcanza un nuevo nivel, y ciertas decisiones podrían tener consecuencias irreversibles.

Una conversación íntima revela el impacto emocional de un beso que parecía superado. La salud de Don Pedro, personaje de Juanjo Puigcorbé, pone en jaque la estructura de poder familiar. Una confesión repentina cambia el tono de la relación entre Luis y Cristina, que ya venía tambaleándose.