RTVE revela el presupuesto de 'Directo al grano', la vuelta de Buenafuente y Marc Giró

RTVE ha publicado la actualización de su listado de contrataciones de 2025 correspondiente al mes de julio y agosto, con cifras que confirman un salto respecto al documento anterior de junio. En apenas dos meses, el presupuesto comprometido ha pasado de 92,4 millones a 145,9 millones de euros. Esto supone un incremento de más de 53 millones en adjudicaciones.

La productora protagonista de esta actualización es Shine Iberia. En junio sumaba 9M con 'MasterChef Celebrity' (8.792.132€) junto a 'Generación Cannabis' y 'Generación Genderless' (300.000€), mientras que en agosto la productora alcanza los 22.775.380€. La diferencia se explica por la ligera subida de 'MasterChef Celebrity' (8.813.485€) y la entrada de dos nuevos formatos: 'Decomasters' (7.290.662€) y 'Maestros de la costura Celebrity' (6.371.233€).

También StudioCanal dispara su presupuesto con la renovación de 'Valle Salvaje' pasa de 4M hasta junio a 14.059.618 euros en agosto, consolidándose como una de las grandes apuestas de ficción. El Terrat, por su parte, crece de 9,3M a 12,8M. A los 6.248.069€ de 'Cuánto, cuánto, cuánto' se suma el incremento de 'Futuro Imperfecto', que pasa de 3.025.428€ a 6.524.838€ tras ser renovado, además de mantener Goyas Golfos 2025 (36.391€).

| RTVE

La Osa Producciones también duplica su volumen, al pasar de 4,5€ en junio a 8€ en agosto. Mantiene 'La familia de la tele' (4.194.088€) y 'El club de la promesa' (335.915€), y añade 'Directo al grano' (3.511.081€). Zeppelin, que hasta junio figuraba con 5.902.477€, alcanza ahora 6.929.809€ gracias a 'Hasta el fin del mundo' (6.175.589€), su 'Post show' (383.629€) y el documental 'Tránsito género' (370.590€) de Benita. Por su parte, La Cometa TV incrementa levemente su peso, de 6.235.963€ a 6.374.894€, con la continuidad de 'Mañaneros' (6.202.516€) y 'Extra Mañaneros' (172.378€).

Globomedia amplía su catálogo con La Pirámide (2.643.261€), que se suma a 59 segundos (1.065.651€), La Garita (917.178€) y Melodiva (168.922€). En total, pasa de 2.151.751€ hasta junio a 4.795.012€ en agosto. EuroTV Producciones también crece: de 2.911.137€ con 'El Grand Prix', alcanza 3.900.204€ gracias a la suma de Telepasión 2025 (779.822€). Minuto de Barras, que en junio figuraba con 579.712€ por 'Late Xou con Marc Giró', dispara su presupuesto hasta 3.528.022€ en agosto, convirtiéndose en una de las sorpresas de la lista.

Entre las incorporaciones, Gestmusic entra con Aria (2.289.288€), Kokoro Content debuta con Aprendemos en 'Clan Team Total' (949.973€) y 'Mamarazzis TV' (376.097€) para 2Cat. Por su parte, Bambú Producciones se estrena con un Factual Actualidad (989.997€) y 'La Promesa' (92.220€).

| RTVE

Tarabilla 97 aparece con "El Exilio" (954.044€), mientras que nuevas apuestas cinematográficas llegan de la mano de La Luz la Película AIE ("La Luz", 550.000€), Pikkukala Barcelona ("Froggie", 500.000€) y Dibulitoon Studio ("Mis vecinos reales", 500.000€). También se incorporan títulos de ficción y documental como 'Out of this world' (Andergraun Films, 400.000€), 'Cuerpos Locos' (AIE, 400.000€) o también 'Un país para leerlo' (División XL Producciones, 325.511€).

En el apartado de productoras de menor volumen, destacan los nuevos contratos de Fem Produccions con 'I tu què faries?' (510.437€) y La Panda Cámara Entertainment con 'Cuina brutal' (440.445€) para 2Cat. También Ikiru Films ("Oh Nora", 350.000€), Orange Productions ('Turismo rural en el mundo', 260.970€) o Doll House Productions ('Adolescentes', 220.036€). También se incorporan Boxeadoras AIE ("Boxeadoras", 60.000€) y Vengo de ese miedo AIE ("Vengo de ese miedo", 350.000€).

Por el contrario, algunas productoras han visto reducido su peso. Es el caso de Boomerang TV, que en junio aparecía con 3.404.553€, incluyendo 'Algo que declarar' (3.143.846€), 'Salón de té La Moderna' (252.213€) y Benidorm Fest 2025 (8.493€). En agosto, desaparece la referencia a Benidorm Fest y la cifra de 'Algo que declarar' baja a 2.705.863€, dejando su total en 2.958.077€.

Otros proyectos menores se mantienen sin cambios significativos, como 'La recepta perduda' (459.394€) de Produccions Alça Manela o "Calle Málaga" (250.000€) de Mod Producciones.