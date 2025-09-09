Audiencias: 'La Revuelta' vuelve con subida, pero no puede contra 'El Hormiguero'
'Pasapalabra' arrasa en audiencias contra el flojo 'Agárrate al sillón' en Telecinco.
'El Hormiguero' se mantiene líder en audiencias con el inicio de su segunda semana con un estupendo 17,2% y 1.944.000 espectadores. La segunda opción es para 'La Revuelta', que regresa muy bien a La 1 con un 16,1% y 1.852.000 televidentes. En franja de estricta coincidencia, de 21:56h a 23:07h, 'El Hormiguero' (16,9% y 1.938.000) lidera tan solo con dos décimas de ventaja sobre 'La Revuelta' (16,4% y 1.884.000)
Justo después, el liderazgo es para 'MasterChef Celebrity' con un 15,3% y 864.000 en La 1. Por su parte, 'El precio de...' llega bien a Telecinco con un 13,1% y 781.000 fieles. La tercera opción de la noche es para 'Renacer' con un 11,1% y 731.000 seguidores.
En laSexta, la película "Instinto peligroso" destaca en audiencias con un buen 6,5% y 451.000. Por su parte, 'Territorio Pampliega' pincha con un pobre 2,7% y 205.000 seguidores.
En Telecinco, 'First Dates' se conforma con un 8,4% y 966.000 telespectadores. 'El Intermedio' sigue bien en audiencias con un 7,1% y 864.000 televidentes. Finalmente, 'Viajeros Cuatro' se hunde con un 3,7% y 423.000.
'El programa de Ana Rosa' regresa como cuarta opción
'El tiempo justo' con Joaquín Prat se estrena en la tarde de Telecinco con un buen 10,1% y 812.000 espectadodores: comienza en un 7% para conseguir picos superiores al 12%. Justo después, 'El diario de Jorge' arranca nueva temporada con un 9,1% y 639.000 seguidores: sube al 11,6% entre el público femenino. Por su parte, 'Y ahora Sonsoles' se queda en un 10,3% y 756.000 televidentes desde Antena 3. En la sobremesa, 'Malas Lenguas' marca un buen 10,1% y 841.000, mientras que luego salta a La 2 con un fantástico 5,1% y 378.000.
En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un buen 13,3% y 1.154.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera en audiencias con un fantástico 13,6% y 954.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un estupendo 10,9% y 815.000 fieles desde La 1.
'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un flojo 7,9% y 673.000 en Telecinco. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 18,6% junto a 1.564.000 telespectadores en Antena 3: termina por encima del 25% de cuota. Asimismo, 'Aquí la Tierra' sube a un estupendo 11,3% y 983.000 espectadores.
'El Programa de Ana Rosa' pincha en audiencias con su regreso como cuarta opción con un 10,9% y 269.000 seguidores y, justo después, tampoco funciona 'Vamos a ver' (9,9% y 648.000). Es superado por 'Espejo Público', que consigue un 11,3% y 280.000. 'La Hora de La 1' se queda cerca de liderar con un 16,8% y 286.000 seguidores, pero 'Mañaneros 360' gobierna su franja con un estupendo 13,6% y 414.000. Por su parte, 'Aruser@s' también lidera su franja con un estupendo 17% y 350.000 telespectadores.
Antena 3 es líder del lunes en audiencias
Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 8 de septiembre con un estupendo 14%. La 1 con un 12,8% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 9,5%. Por su parte, laSexta con un 7,1% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 4,5%.
Este lunes, más de 25,6 millones de espectadores vieron su emisión favorita, lo que supone el 54,6% total de la población. Hubo más de 2,4 horas de media de consumo por espectador.
