Audiencias: 'La Revuelta' vuelve con subida, pero no puede contra 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' se mantiene líder en audiencias con el inicio de su segunda semana con un estupendo 17,2% y 1.944.000 espectadores. La segunda opción es para 'La Revuelta', que regresa muy bien a La 1 con un 16,1% y 1.852.000 televidentes. En franja de estricta coincidencia, de 21:56h a 23:07h, 'El Hormiguero' (16,9% y 1.938.000) lidera tan solo con dos décimas de ventaja sobre 'La Revuelta' (16,4% y 1.884.000)

Justo después, el liderazgo es para 'MasterChef Celebrity' con un 15,3% y 864.000 en La 1. Por su parte, 'El precio de...' llega bien a Telecinco con un 13,1% y 781.000 fieles. La tercera opción de la noche es para 'Renacer' con un 11,1% y 731.000 seguidores.

En laSexta, la película "Instinto peligroso" destaca en audiencias con un buen 6,5% y 451.000. Por su parte, 'Territorio Pampliega' pincha con un pobre 2,7% y 205.000 seguidores.

En Telecinco, 'First Dates' se conforma con un 8,4% y 966.000 telespectadores. 'El Intermedio' sigue bien en audiencias con un 7,1% y 864.000 televidentes. Finalmente, 'Viajeros Cuatro' se hunde con un 3,7% y 423.000.

'El programa de Ana Rosa' regresa como cuarta opción

'El tiempo justo' con Joaquín Prat se estrena en la tarde de Telecinco con un buen 10,1% y 812.000 espectadodores: comienza en un 7% para conseguir picos superiores al 12%. Justo después, 'El diario de Jorge' arranca nueva temporada con un 9,1% y 639.000 seguidores: sube al 11,6% entre el público femenino. Por su parte, 'Y ahora Sonsoles' se queda en un 10,3% y 756.000 televidentes desde Antena 3. En la sobremesa, 'Malas Lenguas' marca un buen 10,1% y 841.000, mientras que luego salta a La 2 con un fantástico 5,1% y 378.000.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un buen 13,3% y 1.154.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera en audiencias con un fantástico 13,6% y 954.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un estupendo 10,9% y 815.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un flojo 7,9% y 673.000 en Telecinco. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 18,6% junto a 1.564.000 telespectadores en Antena 3: termina por encima del 25% de cuota. Asimismo, 'Aquí la Tierra' sube a un estupendo 11,3% y 983.000 espectadores.

'El Programa de Ana Rosa' pincha en audiencias con su regreso como cuarta opción con un 10,9% y 269.000 seguidores y, justo después, tampoco funciona 'Vamos a ver' (9,9% y 648.000). Es superado por 'Espejo Público', que consigue un 11,3% y 280.000. 'La Hora de La 1' se queda cerca de liderar con un 16,8% y 286.000 seguidores, pero 'Mañaneros 360' gobierna su franja con un estupendo 13,6% y 414.000. Por su parte, 'Aruser@s' también lidera su franja con un estupendo 17% y 350.000 telespectadores.

Antena 3 es líder del lunes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 8 de septiembre con un estupendo 14%. La 1 con un 12,8% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 9,5%. Por su parte, laSexta con un 7,1% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 4,5%.

Este lunes, más de 25,6 millones de espectadores vieron su emisión favorita, lo que supone el 54,6% total de la población. Hubo más de 2,4 horas de media de consumo por espectador.