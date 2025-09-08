La decisión de Roser Tapias que marca un antes y un después a 'Sueños de Libertad'

María, personaje de Roser Tapias, busca una tregua con Begoña en casa. Este martes 9 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Joaquín no encontraba el valor para contarle a Luis la verdad sobre Pedro. Don Pedro y Digna chocaron por la confesión a Joaquín, mientras Cristina indagaba sobre la enfermedad de Pedro y se desahogaba con Claudia, e Irene confirmó lo peor sobre su hermano y se debatió entre el perdón y la distancia.

Una inspección sanitaria complicó aún más la crisis de la empresa, por lo que Don Pedro y Damián se vieron obligados a unir fuerzas. Damián buscó apoyo en Manuela tras su enfrentamiento con Tasio, y Gabriel animó a María a insistir en la adopción antes de que fuera tarde. Mientras tanto, Andrés, personaje de Dani Tatay, empezó a ver la manipulación de María sobre Julia.

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Damián le pide a Ángela que se quede para ayudarle con Tasio. Joaquín, por su parte, confronta a Irene, mientras Marta y Pelayo intentan que Miguel Ángel Vaca medie con la inspección, sin éxito. Además, Luis se da cuenta de que la incomodidad con Cristina y Luz debe resolverse.

Entonces, Digna revive sentimientos con Damián, pero le oculta la verdad sobre Pedro, quien descubre que Digna ha estado con Damián. Posteriormente, María pide ayuda a don Agustín para convencer a Andrés de adoptar. Asimismo, Luis le confiesa a Luz que Cristina lo besó y María busca una tregua con Begoña en casa.