'El Intermedio' anuncia una importante novedad para su nueva temporada y dos fichajes

El próximo lunes, 1 de septiembre, a las 21:30h, regresa 'El Intermedio' a su cita diaria en las noches de laSexta. Y lo hace en un momento muy especial porque el programa más longevo de la cadena cumplirá su temporada número 20 en antena. Sin embargo, lejos de agotarse, el programa que encabeza El Gran Wyoming se ha vuelto a reinventar y estrena nuevo plató, nueva cabecera y una nueva línea gráfica.

La que será la vigésima temporada de 'El Intermedio' marcará una nueva era de este espacio. Vuelve más rebelde, más valiente, más provocador y más crítico para celebrar estas 20 entregas de sátira emitidas en laSexta.

Además, esta temporada llega con dos fichajes que prometen aportar frescura y nuevas perspectivas al programa. Por un lado, Nerea Pérez de las Heras (@nereaperezdelasheras), una periodista y comunicadora tan divertida como comprometida. Se suma al equipo para ofrecer su mirada original y crítica sobre los temas de actualidad, con un estilo que combina humor, reflexión y perspectiva feminista.

Por otro, Pedro Mansilla, sociólogo, periodista y reconocido crítico de moda, se encargará de "vestir" informativamente a los protagonistas de las noticias. Analizará su imagen pública y el simbolismo detrás de su presencia mediática con un enfoque agudo y provocador.

| Atresmedia

Como cada noche, El Gran Wyoming estará acompañado por Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero, Cristina Gallego e Isma Juárez. Todos ellos junto a colaboradores habituales como Joaquín Reyes, Raúl Pérez, Guillermo Fesser, Inés Rodríguez y Mikel Herrán.

Con estas novedades, 'El Intermedio' regresa dispuesto a seguir informando y ofreciendo el análisis satírico de la actualidad en un momento en el que se vuelve más relevante que nunca. Desde el próximo lunes, a las 21:30h, en laSexta, los seguidores del espacio encontrarán las últimas noticias, reportajes y entrevistas.

Además, en la primera emisión de la temporada, el grupo Amaral interpretará en directo el tema "Te necesito". Este marcará el tono de una temporada de 'El Intermedio' que promete emociones fuertes y compromiso social y “más necesario que nunca”, como reza el slogan de esta nueva temporada.