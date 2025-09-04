laSexta presenta la nueva temporada de 'Salvados', con un cambio para su estreno

'Salvados' regresa a laSexta este domingo 7 de septiembre, que se estrenará a las 22:30h debido a la selección española. Atresmedia ha presentado la nueva temporada del programa de Gonzo en el marco del FesTVal de Vitoria. Nuevas entregas de 'Salvados' que contarán con El Gran Wyoming como el protagonista del estreno.

"'Salvados' es uno de los buques insignia de laSexta, que estrenamos nueva temporada después de 18 años", ha arrancado la presentación Carmen Ferreiro. "Un formato de denuncia, que tiene personajes de la actualidad, pero también esos grandes olvidados, que no son los protagonistas de la noticia", añadía la directora de entretenimiento de Atresmedia.

En audiencias, 'Salvados' medió un correcto 6,2% de cuota y 784.000 espectadores en sus 12 entregas de su última temporada. Subió una décima, aunque perdió 64.000 seguidores respecto a la anterior. Su entrega más vista fue la dedicada a las redes sociales en los jóvenes con un 8,3% de share, superando el millón de espectadores.

"La gente ha empezado a ver reconocidas preocupaciones propias, las consecuencias que tiene para la gente algunos acontecimientos, decisiones políticas o fenómenos meteorológicos. Hemos conseguido una relación entre espectadores y 'Salvados', que aunque el tema no le interesa, sabe que le afecta", explicaba, por su parte, Gonzo.

De este modo, en el estreno el protagonista será El Gran Wyoming, coincidiendo con el estreno de la temporada 20 de 'El Intermedio'. Gonzo vuelve por un día a la que fue su casa para mostrar el día a día del programa y descubrir el lado más humano y personales del presentador de laSexta. "Fue mi ídolo hasta que lo conocí porque pasó a ser un amigo", ha revelado Gonzo en la presentación en el FesTVal de Vitoria.

Entre los temas de la temporada destaca la entrevista al conductor del tren Alvia que descarriló hace doce años en Angrois, cerca de Santiago de Compostela por exceso de velocidad. El accidente provocó 80 muertos y 145 heridos y la responsabilidad enseguida se trasladó al maquinista.

En este curso, 'Salvados' también analizará el crecimiento de las estafas telefónicas. Gonzo hablará con estafadores y víctimas para descubrir que los métodos para hacerlas se han actualizado, pero las consecuencias son las mismas de siempre. Desde vidas arruinadas a millones de euros en manos de redes delictivas.

El programa viajará a Ademuz, el pequeño pueblo de la España vaciada en el que cada vez pasa más tiempo la escritora Elvira Lindo. Allí, en el pueblo de su madre, la creadora de Manolito Gafotas encuentra la paz, la cordialidad y la amabilidad de los vecinos que no se encuentran en las grandes ciudades.

Uno de los capítulos más especiales de la temporada será el dedicado a conocer de cerca uno de los equipos de trasplantes más reputados del mundo: el del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.Gonzo se pega al equipo durante una semana para vivir en primera línea un viaje extremo, física y emocionalmente. Una entrega que empieza con una muerte y acaba en un tiempo de vida extra con el que no se contaba.