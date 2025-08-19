Giro de 180º para Roser Tapias en 'Sueños de Libertad' tras un acercamiento inesperado

Andrés y María, personaje de Roser Tapias, viven un acercamiento que hace tiempo no ocurría. Este miércoles 20 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Gabriel y Andrés intentaron hacer las paces, mientras María y Gabriel celebraron su futuro empresarial. Luz informó a don Pedro de su preocupación por el estado de salud de los trabajadores y él, que tuvo algo que ver con la detención de Pepe, le contó a Digna los motivos de la marcha de Irene; además, criticó a Damián. Sin embargo, Damián trató de mediar entre Tasio y Andrés, pero no resultó como él esperaba.

Marta dio una importante noticia a Fina sobre su reportaje fotográfico y Fina descubrió que Santiago había huido de la cárcel. Finalmente, Gema agradeció a Raúl haber enseñado a Teo a defenderse.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Pelayo se entera de que Santiago ha salido de la cárcel eludiendo a la Guardia Civil. Marta y Fina se preguntan si deben denunciar su muerte, fruto del forcejeo en la Casita del monte. Damián trata de persuadir a Irene para que no abandone la colonia, mientras Carmen trata de animar a Tasio, que sigue alicaído tras su disputa con Andrés mediada por Damián.

Luz y Begoña, ante la inacción de don Pedro, quieren informar a Luis y Joaquín de los problemas en saponificación. El problema que afecta a los trabajadores de saponificación llega hasta la junta directiva, y votan qué hacer al respecto. Andrés y María, personaje de Roser Tapias, recuperan cierta armonía gracias a Julia y viven un acercamiento que hace tiempo no ocurría. Finalmente, Gabriel informa a Begoña de la sentencia en el juicio de Diosdado, el hombre asaltó el dispensario.