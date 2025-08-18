Preocupación por Marco Pernas tras una grave amenaza recibida en 'Valle Salvaje'

El duque amenaza a Rafael, personaje de Marco Pernas, con matarlo si no abandona 'Valle Salvaje' sin Adriana. Este martes 19 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Adriana compartió con Rafael sus sospechas sobre la muerte de su padre. No obstante, Luisa le recordó que tenía al duque en sus manos y no dudó en demostrarlo cuando José Luis reunió a todos para exigir que acabaran con esa relación prohibida. De este modo, Adriana estuvo dispuesta a defenderse con todo, y quedó claro cuando el duque y Victoria intentaron imponer su voluntad sobre ellos.

Úrsula, acorralada, se enteró por Victoria de que el duque planeaba expulsar a Rafael, lo que dejaría su estancia en 'Valle Salvaje' sin sentido. Su nuevo plan fue convencer a Julio para lanzar un ataque definitivo contra Adriana y Rafael, incluso si eso implicaba matarla. Además, Leonardo le reveló a Irene que por fin se había sincerado con Bárbara.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis está fuera de sí y solo tiene el objetivo de controlar a Adriana, pero para lograrlo, tiene claro que Rafael debe desaparecer. Pero su hijo no piensa irse, por lo que el duque amenaza a Rafael, personaje de Marco Pernas, con matarlo si no abandona el Valle sin su amada. Por su parte, Victoria presiona a Úrsula, que trata de manipular a Julio

Adriana se enfrenta a José Luis, acusándolo no solo de esconder que Valle Salvaje no es suyo, sino de algo mucho, mucho peor... En paralelo, Amanda sigue preocupada por lo que ocurre entre Leonardo y Bárbara y decide hablar con Irene. Finalmente, parece que Isabel ya tiene una decisión sobre la permanencia de Martín en la Casa Grande.