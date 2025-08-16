Una reportera de 'Fiesta' tiene que ser evacuada por la Guardia Civil en un incendio

Los incendios que avanzan sin control por distintos puntos de la península han dejado una imagen que ha reavivado la polémica: algunos periodistas trabajando a escasos metros de las llamas. Este sábado, 16 de agosto, fue Arabella Otero, enviada de 'Fiesta', quien se vio obligada a interrumpir una conexión en directo desde Lugo al encontrarse en una situación de riesgo extremo.

La reportera alertó en 'Fiesta' de lo que estaba ocurriendo en tiempo real: "Nos vamos porque están llegando las llamas a donde tenemos el coche. Por precaución, nos vamos a mover de punto. Tenemos esta ladera ardiendo, ha cambiado la dirección del viento y la otra ladera nos está acorralando al otro lado".

Poco después, tanto ella como el cámara de 'Fiesta' que la acompañaba tuvieron que ser evacuados por la Guardia Civil. Una vez en un lugar más seguro, Arabella Otero trató de tranquilizar a los espectadores: "La zona en la que estamos ya está calcinada. Es muy poco probable que vuelva a activarse el fuego, por eso aquí estamos mucho más seguros".

| RTVE

Sin embargo, dejó claro que el peligro fue inminente: "Os he pedido paso porque se estaban uniendo las llamas de las dos laderas, iban a atravesar la carretera. Había líneas de alta tensión encima de mí a las que estaban empezando a llegarles las llamas. El peligro era evidente y los efectivos que han llegado a la zona nos han pedido que abandonásemos por nuestra seguridad".

La magnitud del desastre en Galicia supera ya las 46.000 hectáreas calcinadas en solo una semana y, en localidades como Albaredo, los vecinos han tenido que organizarse ante la inminencia del fuego. Arabella Otero lo contó en directo en 'Fiesta': "Han sacado a los niños, a las mujeres y a las personas mayores del pueblo y se han quedado solo allí los hombres y los jóvenes para enfrentar ellos mismos el fuego. Nos han contado ellos mismos cómo están esperando aterrados el momento en el que las llamas lleguen hasta las puertas de sus casas."