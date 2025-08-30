La contundente decisión de Seyran que marca un giro de 180º a 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 31 de agosto, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, ya culminó en Turquía con el final de su tercera temporada.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Nükhet amenazó con casarse como venganza contra su hijo por haberse casado con Suna. Ferit quiso trabajar en la empresa de su abuelo y llevó algunos diseños para que los valoraran. Pelin se mudó a la mansión, ya que Halis quiso tener a su futuro nieto cerca.

Gülgün pidió el divorcio, pero Halis se negó en rotundo, así que ella hizo las maletas y se fue. De camino al hotel, Orhan ordenó que la dejaran tirada en mitad de la carretera. Gülgün estuvo desesperada y no supo a quién acudir, por lo que llamó a Seyran, que la acogió en su casa y Ferit fue a recogerla, teniendo un nuevo encuentro.

| Mediaset

En audiencias, 'Una nueva vida' ha estado el top de ficción de esta temporada. Ha sido la serie internacional más vista de la noche con una media de más de un millón de seguidores de media, junto a 2,6 millones de espectadores únicos y un 10,9% de cuota de pantalla.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Kazim rapta a Seyran acompañado de un grupo de hombres y la llevan a una casa en mitad del campo. Al llegar, Kazim intenta convencer a su hija para que ofrezca una entrevista en televisión hablando de la familia Korhan. Ferit se desespera al saber que Kazim se ha llevado a Seyran y acude a rescatarla junto a Suna: salen de la mansión a escondidas y consiguen liberarla.

Ferit lleva a Seyran a una de sus casas e intenta rebajar la tensión entre ambos, pero Seyran no aguanta más mentiras ni sufrimiento. Los dos acaban discutiendo y reprochándose cosas muy duras, hasta que Ferit se marcha dejándola sola. Esta situación hace que Seyran estalle y tome una decisión que no dejará indiferente a nadie, sobre todo a los Korhan.

Paralelamente, Orhan teme que Halis revise las cuentas de la empresa y se libre de él. Así que pide a Ifakat que se hagan tutores de Halis para quitarle todos sus poderes.