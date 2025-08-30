Toni Salgado se despide de 'Valle Salvaje' con un claro mensaje sobre su futuro

El recorrido de Bernardo en 'Valle Salvaje' ha sido uno de los más intensos de la serie. Desde sus primeras apariciones como noble hasta su caída y redención, el personaje interpretado por Toni Salgado conquistó a la audiencia con una historia de lucha, amor y segundas oportunidades. No solo logró recuperar su título, también se reencontró con el gran amor de su vida y selló esa unión en una de las bodas más recordadas por los seguidores.

Sin embargo, todavía quedan incógnitas abiertas y Toni Salgado reconoce que aún hay muchas capas por descubrir en su personaje: "Por lo poco que sabemos del pasado de Bernardo, ahí hay algo: ¿Por qué dejó a Mercedes? ¿Por qué perdió su ducado? ¿Qué queda de ese pasado aún dentro de Bernardo?". Por ahora, el duque de Miramar parte hacia Milán en busca de prosperidad, aunque con cuentas pendientes que podrían traerlo de vuelta.

Tras su última jornada de grabación en 'Valle Salvaje', el actor confesó estar emocionado por esta etapa: "Por una parte me siento cansado, porque ha sido un periplo bastante intenso. Y la verdad muy contento de haberme encontrado con esta gente tan maravillosa con la que he trabajado que me han cuidado muchísimo. Man querido muchísimo y me lo he pasado muy bien".

| RTVE

Toni Salgado también valoró la oportunidad de mostrar una faceta diferente en Bernardo: "A mí normalmente me suelen dar personajes malos: asesinos, con una cierta agresividad, rictus serio... aquí también lo tengo, pero el personaje es muy noble, con sentimientos, muy vulnerable a veces. Esos matices son muy agradables", ha explicado.

Si Bernardo se caracterizaba por su seriedad, su intérprete es todo lo contrario: "A mí lo que me gusta es partirme la caja todo el día, que haya grupo, que nos conozcamos bien y que haya risas. Para mí es el 70% del trabajo, porque incluso llegas al set más relajado y tu físico responde con más tranquilidad".

El vínculo con sus compañeros ha marcado su trabajo en 'Valle Salvaje': "Me quedo con la sensación de cercanía que conseguí con Julen[Katzy, que interpreta a Leonardo]. Una cosa de hermandad, de paternidad, que te vas llevando de las secuencias a casa. Con Miren[Arrieta, Mercedes en la serie]muy bien, son muchos meses de trabajo muy intenso con lágrimas, enfados, risas... con todos me lo he pasado muy bien y he estado muy cómodo trabajando. De todos me llevo algo".

La pregunta inevitable es si Bernardo regresará a 'Valle Salvaje', y Salgado lo deja claro: "Voy al ducado de Milán y ya, cuando tenga pasta, volveré a engañar a los espectadores". Y confiesa su deseo de explorar nuevos ángulos: "Porque Bernardo seguro que no es tan bueno".