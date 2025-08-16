Las lágrimas de Jesús Calleja tras el incendio de Las Médulas donde fue 'Volando voy'

El incendio que ha arrasado Las Médulas, enclave leonés reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ha provocado una oleada de indignación y tristeza en toda la comarca. Entre las voces más conmocionadas se encuentra la de Jesús Calleja, natural de la zona y rostro televisivo muy vinculado a sus paisajes.

"Viendo esas imágenes se me han quitado las ganas de todo. Estoy mitad trabajando y mitad de vacaciones y hoy no tengo ganas ni de salir de la habitación. Hablo con los amigos, con la gente de esos pueblos, que conozco a mucha gente allí... Me conozco cada senda, rincón, recuerdo este lugar por el tiempo que he pasado allí", ha compartido Jesús Calleja con sus seguidores desde Canadá.

El aventurero, que hace diez años grabó allí una entrega de 'Volando voy', no ha podido contener la emoción al comprobar que aquel paraje que mostraba a los espectadores de todo el país ha desaparecido bajo las llamas. "Todo eso que visteis en la tele ya no está, se ha quemado. Era un lugar espectacular, pero ya no queda nada", lamentó en un vídeo que difundió a través de la red social X, donde se le ve llorando por la mezcla de rabia e impotencia.

"Estoy lejos de casa viendo cómo se quema y muere la vida de tantos lugares hermosos de mi tierra. Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte", escribió también en su perfil. Además, ha reclamado endurecer la legislación para que los responsables de provocar incendios sean tratados "como terroristas medioambientales".

Además de denunciar el desastre natural, Jesús Calleja quiso trasladar un mensaje de apoyo a quienes han sufrido las consecuencias más duras de la tragedia. En sus palabras, expresó sus "condolencias" a la familia y amigos de su "paisano" Abel Ramos, fallecido mientras participaba en las labores de extinción.

Recordamos que fue justamente en la primera temporada de 'Volando Voy', en 2015, cuando Jesús Calleja dedicó un programa a Las Médulas. El espacio consiguió un 7% de cuota y 1.285.000 espectadores.