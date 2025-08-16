Les llàgrimes de Jesús Calleja després de l'incendi de Las Médulas on va ser 'Volant vaig'
Jesús Calleja s'ha trencat a les seves xarxes socials després de l'incendi de Las Médulas
L'incendi que ha arrasat Las Médulas, enclavament lleonès reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat, ha provocat una onada d'indignació i tristesa a tota la comarca. Entre les veus més commocionades hi ha la de Jesús Calleja, natural de la zona i rostre televisiu molt vinculat als seus paisatges.
"Veient aquestes imatges se m'han tret les ganes de tot. Estic mig treballant i mig de vacances i avui no tinc ganes ni de sortir de l'habitació. Parlo amb els amics, amb la gent d'aquests pobles, que conec molta gent allà... Em conec cada sender, racó, recordo aquest lloc pel temps que hi he passat", ha compartit Jesús Calleja amb els seus seguidors des del Canadà.
L'aventurer, que fa deu anys va gravar allà una entrega de 'Volando voy', no ha pogut contenir l'emoció en comprovar que aquell paratge que mostrava als espectadors de tot el país ha desaparegut sota les flames. "Tot això que vau veure a la tele ja no hi és, s'ha cremat. Era un lloc espectacular, però ja no en queda res", va lamentar en un vídeo que va difondre a través de la xarxa social X, on se'l veu plorant per la barreja de ràbia i impotència.
"Estic lluny de casa veient com es crema i mor la vida de tants indrets bonics de la meva terra. Algú va decidir canviar la bellesa i la vida pel foc, la destrucció i la mort", va escriure també al seu perfil. A més, ha reclamat endurir la legislació perquè els responsables de provocar incendis siguin tractats "com a terroristes mediambientals".
A més de denunciar el desastre natural, Jesús Calleja va voler traslladar un missatge de suport a qui ha patit les conseqüències més dures de la tragèdia. En les seves paraules, va expressar les seves "condolències" a la família i amics del seu "paisà" Abel Ramos, mort mentre participava en les tasques d'extinció.
Recordem que va ser justament a la primera temporada de 'Volando Voy', el 2015, quan Jesús Calleja va dedicar un programa a Las Médulas. L'espai va aconseguir un 7% de quota i 1.285.000 espectadors.
