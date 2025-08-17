Las palabras de Nancho Novo que dan un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Andrés se desahoga con Damián, personaje de Nancho Novo, sobre todos sus problemas. Este lunes 18 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', tras su primera noche juntos, Begoña siguió albergando dudas respecto a su relación con Gabriel. Luz quiso asegurarse de que no había nada entre Luis y Cristina, mientras esta decidió ir a ver a José y pidió a Irene que la acompañara. Marta animó a Fina a que aceptara la propuesta de trabajo de Pelayo.

Teo ocultó a Gema y Joaquín que Raúl le iba a enseñar a defenderse. Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrentó con Andrés, mientras Begoña confesó a Luz que había pasado la noche con Gabriel. Luz siguió detectando problemas respiratorios entre los trabajadores y Andrés, personaje de Dani Tatay, descubrió una información importante sobre la relación de Gabriel y Begoña.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Luz sigue preocupada por los problemas respiratorios de los trabajadores. Julia ayuda a Teo para resolver su problema con el abusón, mientras Teo planta cara a Alfonsito, el abusón del colegio. Luis apoya a Cristina, que no logra dar con el paradero de José e Irene confronta a su hermano: Pedro forzó la marcha de José y le ha destrozado la vida.

Andrés se desahoga con Damián, personaje de Nancho Novo: el romance de Begoña con Gabriel y el enfrentamiento con Tasio le han dejado derrotado. Andrés está a punto de descubrir que María ha recuperado la movilidad y Santiago ha escapado de la cárcel. Fruto del enfado con su hermano, Irene toma una decisión drástica.