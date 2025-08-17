Les paraules de Nancho Novo que donen un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
L'Andrés s'esplaia amb en Damián, personatge de Nancho Novo a 'Sueños de Libertad', sobre tots els seus problemes
L'Andrés s'obre amb en Damián, personatge de Nancho Novo, sobre tots els seus problemes. Aquest dilluns 18 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', després de la seva primera nit junts, la Begoña va continuar tenint dubtes respecte a la seva relació amb en Gabriel. La Luz va voler assegurar-se que no hi havia res entre en Luis i la Cristina, mentre aquesta va decidir anar a veure en José i va demanar a la Irene que l'acompanyés. La Marta va animar la Fina a acceptar la proposta de feina d'en Pelayo.
En Teo va amagar a la Gema i en Joaquín que en Raúl li ensenyaria a defensar-se. En Tasio, manipulat per en Gabriel, es va enfrontar amb l'Andrés, mentre la Begoña va confessar a la Luz que havia passat la nit amb en Gabriel. La Luz va continuar detectant problemes respiratoris entre els treballadors i l'Andrés, personatge de Dani Tatay, va descobrir una informació important sobre la relació d'en Gabriel i la Begoña.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', la Luz continua preocupada pels problemes respiratoris dels treballadors. La Júlia ajuda en Teo a resoldre el seu problema amb l'assetjador, mentre en Teo planta cara a l'Alfonsito, l'assetjador de l'escola. En Luis dona suport a la Cristina, que no aconsegueix trobar el parador d'en José i la Irene enfronta el seu germà: en Pedro va forçar la marxa d'en José i li ha destrossat la vida.
L'Andrés s'obre amb en Damián, personatge de Nancho Novo: el romanç de la Begoña amb en Gabriel i l'enfrontament amb en Tasio l'han deixat derrotat. L'Andrés està a punt de descobrir que la María ha recuperat la mobilitat i en Santiago ha escapat de la presó. Fruit de l'enuig amb el seu germà, la Irene pren una decisió dràstica.
