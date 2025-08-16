Audiencias: 'De Viernes' se hunde con su refrito ante 'Viaje al centro de la tele'
En la tarde, 'Fiesta' se mantiene flojo en audiencias, siendo tercera opción de su franja.
'De Viernes' cae en audiencias 2,3 puntos más con su refrito hasta un pobre 6,3% y tan solo 374.000 espectadores. El liderazgo de la noche es por sorpresa para 'Viaje al centro de la tele', que marca un fantástico 14,1% y 982.000 televidentes. Por su parte, 'El Peliculón: Juego de espias' es segunda opción con un correcto 10% y 730.000 en Antena 3.
'El Blockbuster: Underwater' cae en Cuatro a un 4,4% y 325.000 televidentes. Finalmente, 'laSexta Columna' (4,6% y 349.000) y 'Equipo de Investigación' (4,1% y 304.000) se mantienen flojos en audiencias en la cadena secundaria de Atresmedia.
En la tarde, 'Fiesta' se mantiene flojo en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un escueto 8,6% y 622.000 seguidores en Telecinco. En sobremesa, se reparten el liderazgo 'Sesión de tarde: Quedate a mi lado' (12,1% y 922.000) en La 1 y 'Multicine: La hija del rey' (12% y 913.000) en Antena 3.
En la franja matinal, 'La hora de La 1' arrasa en audiencias en pleno festivo con un estratosférico 21% de cuota junto a 388.000 televidentes. Justo después, 'Mañaneros 360' también lidera con un 12% y 491.000. En Telecinco, 'Got Talent' se conforma con un 8,1% durante toda la franja matinal.
'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 21,3% y 1.392.000 desde Antena 3. Justo antes, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' también gobierna con un fantástico 17,3% y 847.000. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.583.000 seguidores junto a un 20,9% de share.
La 1 lidera en audiencias el viernes festivo
La 1 no tiene rival y consigue liderar en audiencias el viernes 15 de agosto con un 11,5% de cuota. Antena 3 es segunda con un 10,5%, mientras Telecinco se conforma con la tercera posición con un pobre 7,2%. Por su parte, Cuatro con un 4,9% supera a laSexta por la mínima, que cierra la lista con un 4,8%.
Este viernes festivo, 21 millones de españoles vieron la televisión al menos durante un minuto. En la franja de noche representan casi el 50% de la población.
