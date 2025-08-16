Audiencias: 'De Viernes' se hunde con su refrito ante 'Viaje al centro de la tele'

'De Viernes' cae en audiencias 2,3 puntos más con su refrito hasta un pobre 6,3% y tan solo 374.000 espectadores. El liderazgo de la noche es por sorpresa para 'Viaje al centro de la tele', que marca un fantástico 14,1% y 982.000 televidentes. Por su parte, 'El Peliculón: Juego de espias' es segunda opción con un correcto 10% y 730.000 en Antena 3.

'El Blockbuster: Underwater' cae en Cuatro a un 4,4% y 325.000 televidentes. Finalmente, 'laSexta Columna' (4,6% y 349.000) y 'Equipo de Investigación' (4,1% y 304.000) se mantienen flojos en audiencias en la cadena secundaria de Atresmedia.

En la tarde, 'Fiesta' se mantiene flojo en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un escueto 8,6% y 622.000 seguidores en Telecinco. En sobremesa, se reparten el liderazgo 'Sesión de tarde: Quedate a mi lado' (12,1% y 922.000) en La 1 y 'Multicine: La hija del rey' (12% y 913.000) en Antena 3.

| Mediaset

En la franja matinal, 'La hora de La 1' arrasa en audiencias en pleno festivo con un estratosférico 21% de cuota junto a 388.000 televidentes. Justo después, 'Mañaneros 360' también lidera con un 12% y 491.000. En Telecinco, 'Got Talent' se conforma con un 8,1% durante toda la franja matinal.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 21,3% y 1.392.000 desde Antena 3. Justo antes, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' también gobierna con un fantástico 17,3% y 847.000. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.583.000 seguidores junto a un 20,9% de share.

La 1 lidera en audiencias el viernes festivo

La 1 no tiene rival y consigue liderar en audiencias el viernes 15 de agosto con un 11,5% de cuota. Antena 3 es segunda con un 10,5%, mientras Telecinco se conforma con la tercera posición con un pobre 7,2%. Por su parte, Cuatro con un 4,9% supera a laSexta por la mínima, que cierra la lista con un 4,8%.

Este viernes festivo, 21 millones de españoles vieron la televisión al menos durante un minuto. En la franja de noche representan casi el 50% de la población.