Ten anuncia las novedades de 'No somos nadie', el nuevo programa de María Patiño

El lunes 1 de septiembre llega a Ten y Canal Quickie 'No somos nadie', el nuevo programa diario de entretenimiento y crónica social en directo de 15:30h a 19:00h, de la mano de La Osa Producciones Audiovisuales. Un formato que retoma el estilo más auténtico, valiente y transgresor del género que marcó a una generación de espectadores. Un estilo que se reinventa para los nuevos tiempos: más libre, más digital y más cercano.

Al frente del programa estarán María Patiño (de lunes a jueves) y Carlota Corredera (los viernes), acompañadas por un equipo de colaboradores con sólida trayectoria. Formarán parte Belén Esteban, Kiko Matamoros, Marta Riesco, Arnau Jiménez, Alberto Guzmán, Ana Gurguí, Carolina Sobe y David Insua, entre otros. Todos ellos se reunirán cada tarde en el pisito, un plató renovado donde todo puede pasar y donde lo inesperado se adueña de la escaleta.

De este modo, 'No somos nadie' es un homenaje al espectador que busca compañía. Un programa dispuesto a llenar de nuevo el hueco de aquellos contenidos que dejaron de emitirse, pero nunca dejaron de ser necesarios. Habrá personajes icónicos, situaciones surrealistas, reacciones espontáneas, sorpresas en directo, reportajes inolvidables, colaboraciones especiales y tertulias sin corsés.

| Canal Quickie

Inspirado en el enfoque sin filtros de 'Ni que fuéramos' y el giro de 'Tentáculos', 'No somos nadie' recupera algunas secciones como "La Quickie Ronda", "Minuto de oro y Minuto de plomo" o "Ni en pintura". A las que se sumarán nuevas propuestas como "¡No cocino más!", con Belén Esteban, "La Comunidad" o "El reto viral", diseñadas para conectar con el público más jove.

Con una apuesta renovada por la participación en tiempo real y el multiformato, 'No somos nadie' se emitirá en simultáneo en TEN y en Canal Quickie a través de YouTube, Twitch, TikTok y X. Además, el programa busca consolidarse como referente en el target comercial más codiciado por los anunciantes (25-44 años), donde su predecesor original llegó a liderar su franja frente a las ofertas de las grandes cadenas generalistas.