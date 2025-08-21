Lorena Castell revela la oferta que ha rechazado para volver a la televisión

Lorena Castell ha sabido reinventarse a lo largo de más de dos décadas en el mundo audiovisual. La comunicadora catalana actualmente está ligada a la televisión en Mediaset, primero como presentadora de 'Caiga quien caiga' y luego como jurado de 'Got Talent'. Sin embargo, la faceta que más reconocimiento le ha dado en los últimos años es su propio espectáculo: Bingo para señoras.

Lo que comenzó como una idea improvisada en un bar de Madrid se ha transformado en un show que combina baile, canto y diversas performances. De hecho, ha logrado reunir a más de 10.000 espectadores en el Palacio de Vistalegre. Actualmente, la gira finaliza temporada en Ibiza, con todas las entradas vendidas para las fechas restantes en Madrid.

En una conversación reciente con Uri Sàbat en el pódcast 'La fórmula del éxito', Lorena Castell se mostró transparente sobre su carrera y sus prioridades. "Gano más con el Bingo que trabajando en televisión. La gente se piensa que tenemos sueldos increíbles en televisión, pero cada vez son más los que cualquiera puede tener teletrabajando desde Bali", confesó.

| Mediaset

Loren Castell destacó además que mantiene sus proyectos de manera independiente: "He perdido pasta en los dos Vistalegres que he hecho. La gente que vino a verlo flipó porque yo me dejé un dineral. Ahora valoro más la entrada de un concierto cuando veo lo que tienen montado".

Además, Lorena Castell ha revelado que recientemente ha rechazado un programa en televisión: "Me ha salido un programa de fin de semana y he dicho que no porque no quiero dejar de pasar tiempo con mi hijo. Todo lo que me reste tiempo de mi vida familiar, digo que no". No sorprendería que se tratase de '¡Vaya Fama!', el nuevo programa que Telecinco prepara como sustituto de 'Socialité'.

Sobre su futuro en la pequeña pantalla, la presentadora deja entrever planes interesantes: "Hay un proyecto que se ha intentado arrancar un par de veces y que no ha sido el momento, pero bueno, ahí está". Pese a no confirmarlo, hace un año salió a la luz que Lorena Castell iba a presentar un late night en Telecinco, por lo que podría tratarse de este proyecto.

"Se está armando y seguramente será algo con lo que yo pueda desarrollar mi personalidad y mi propio mundo. Me apetece mucho y lo estoy preparando con mucho cariño. Habrá de todo, y aunque dirán que no es nada nuevo en televisión, está naciendo a mi medida y sobre lo que es mi mundo en sí", concluye.