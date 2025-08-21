Primeras palabras de Lydia Lozano tras rechazar volver a Ten con María Patiño

El regreso de los rostros más populares de la crónica social a Ten ya es un hecho. Tras la cancelación de 'La familia de la tele' y las dudas sobre su continuidad en TVE, María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros han encontrado acomodo en un nuevo programa que llevará por título 'No somos nadie'. A ellos se sumarán Kiko Hernández y Marta Riesco, en un intento de recuperar la química televisiva que durante años mantuvo enganchada a la audiencia.

Pero en esta vuelta hay una ausencia que ha sorprendido tanto a compañeros como a espectadores. Y es que, tras casi dos décadas ligada al equipo, Lydia Lozano no formará parte de este nuevo proyecto. La periodista ha rechazado la oferta del programa de Ten, marcando un punto de inflexión en su trayectoria.

En conversación con Bluper, Lydia Lozano explicó los motivos que la han llevado a decisión, dejando claro que no se trataba de presiones externas ni de diferencias con el grupo. "He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires", ha asegurado la colaboradora. Con estas palabras, la periodista pone freno a una carrera marcada por la intensidad de la televisión diaria.

| RTVE

Su salida del proyecto abre ahora interrogantes sobre cuál será su siguiente paso. Tras el fin de 'Sálvame y 'Ni que fuéramos', Lydia Lozano buscó reinventarse con 'La familia de la tele' en RTVE, aunque el recorrido del formato fue breve. Por ello, su futuro inmediato se presenta rodeado de incógnitas.

Entre las hipótesis que circulan en el sector está su posible retorno a TVE, donde podría encajar en programas de entretenimiento como 'D Corazón'. Sin embargo, en el pasado Lydia Lozano ha dejado claro que no le gusta trabajar el fin de semana. Ya estuvo de colaboradora en 'Mañaneros', aunque la sección dedicada a la crónica social desapareció el pasado mes de abril.

Otra vía sería un movimiento hacia Antena 3, cadena en la que mantiene lazos con periodistas como Gema López y Pilar Vidal. Además, en los últimos tiempos se ha rumoreado el posible regreso de los colaboradores de 'Sálvame' a Telecinco. Ahora, el canal prepara dos nuevos programas que necesitarán colaboradores: el magazine vespertino con Joaquín Prat y '¡Vaya Fama!' en el fin de semana.