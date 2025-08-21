Lorena Castell revela l'oferta que ha rebutjat per tornar a la televisió
Lorena Castell valora la seva etapa professional actual i confessa l’última oferta televisiva que ha rebutjat
Lorena Castell ha sabut reinventar-se al llarg de més de dues dècades en el món audiovisual. La comunicadora catalana actualment està vinculada a la televisió a Mediaset, primer com a presentadora de 'Caiga quien caiga' i després com a jurat de 'Got Talent'. Tanmateix, la faceta que més reconeixement li ha donat en els darrers anys és el seu propi espectacle: Bingo per a senyores.
El que va començar com una idea improvisada en un bar de Madrid s'ha transformat en un xou que combina ball, cant i diverses actuacions. De fet, ha aconseguit reunir més de 10.000 espectadors al Palacio de Vistalegre. Actualment, la gira finalitza temporada a Eivissa, amb totes les entrades venudes per a les dates restants a Madrid.
En una conversa recent amb Uri Sàbat al pòdcast 'La fórmula de l'èxit', Lorena Castell es va mostrar transparent sobre la seva carrera i les seves prioritats. "Guanyo més amb el Bingo que treballant a televisió. La gent es pensa que tenim sous increïbles a televisió, però cada cop són més els que qualsevol pot tenir teletreballant des de Bali", va confessar.
Lorena Castell va destacar a més que manté els seus projectes de manera independent: "He perdut diners en els dos Vistalegres que he fet. La gent que va venir a veure-ho va flipar perquè jo m'hi vaig deixar una fortuna. Ara valoro més l'entrada d'un concert quan veig el que tenen muntat".
A més, Lorena Castell ha revelat que recentment ha rebutjat un programa a televisió: "M'ha sortit un programa de cap de setmana i he dit que no perquè no vull deixar de passar temps amb el meu fill. Tot el que em resti temps de la meva vida familiar, dic que no". No sorprendria que es tractés de '¡Vaya Fama!', el nou programa que Telecinco prepara com a substitut de 'Socialité'.
Sobre el seu futur a la petita pantalla, la presentadora deixa entreveure plans interessants: "Hi ha un projecte que s'ha intentat arrencar un parell de vegades i que no ha estat el moment, però bé, aquí està". Tot i no confirmar-ho, fa un any va sortir a la llum que Lorena Castell havia de presentar un late night a Telecinco, per la qual cosa podria tractar-se d'aquest projecte.
"S'està armant i segurament serà una cosa amb la qual jo pugui desenvolupar la meva personalitat i el meu propi món. Em ve molt de gust i ho estic preparant amb molt d'afecte. Hi haurà de tot, i encara que diran que no és res nou a televisió, està naixent a la meva mida i sobre el que és el meu món en si", conclou.
