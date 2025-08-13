TVE retrasa aun más '¿Algo que declarar?' de Pablo Chiapella tras sus malas audiencias

La 1 sigue sin encontrar un hueco estable para '¿Algo que declarar?', el dating show presentado por Pablo Chiapella. El cuarto episodio no se verá hasta las 23:30h de este miércoles 13 de agosto en un nuevo ajuste de última hora que vuelve a alejarlo del horario de mayor consumo.

El arranque del programa ya estuvo marcado por la improvisación. Su estreno, el pasado 23 de julio, se produjo después de que la semifinal de la Eurocopa Femenina se alargara hasta las 23:41h. Esa situación le proporcionó un potente arrastre que se tradujo en un 13,3% de cuota, muy por encima del 10,9% que promedia la cadena. Sin embargo, su inicio tan tardío redujo su alcance a 720.000 espectadores.

La tendencia cambió drásticamente en la segunda semana, cuando '¿Algo que declarar?' perdió 5,3 puntos y se quedó en un discreto 8%, sin el impulso de un gran evento deportivo. Para la tercera entrega, RTVE optó por situarlo a las 23:22h, un horario igualmente alejado del prime time. En esta franja, el programa apenas logró estabilizarse: 8,3% de cuota y 445.000 espectadores.

| RTVE

Ante esta evolución, la corporación pública ha decidido dar otro paso atrás en su apuesta por el espacio, retrasando aún más su emisión. Este miércoles, '¿Algo que declarar?' volverá a emitirse a las 23:30h, tras las promos que ha lanzado La 1.

Recordamos que '¿Algo que declarar?' pone a prueba la compatibilidad y la capacidad de aceptación de todos los participantes desde el primer momento. Los participantes llegan con maletas de distinto tamaño, ocultando en cada una de ellas un secreto muy personal. Cuando más grande es la maleta, mayor es la importancia del secreto.

A lo largo de varias rondas, los secretos de los tres pretendientes se revelan uno a uno a través de sus maletas y, al final, el protagonista elige a un pretendiente. Una vez tomada la decisión, se revela el secreto del candidato principal, escondido en una gran maleta roja. Si el pretendiente elegido lo acepta, la pareja gana el premio y se va de viaje juntos para conocerse mejor.