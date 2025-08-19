La importante decisión de TVE sobre la emisión del concurso 'Trivial Pursuit'

El concurso 'Trivial Pursuit' no será una de las apuestas de TVE para sus nuevas tardes. El pasado mes de mayo, en pleno fracaso de 'La familia de la tele', el ente público daba luz verde a este nuevo formato. Un concurso, presentado por Egoitz Txurruka, previsto para su emisión en la franja vespertina.

No obstante, poco después, TVE sorprendía anunciando 'La Pirámide' para su franja vespertina. Tras el fracaso del formato de Itziar Miranda, el ente público sigue buscando nuevas fórmulas para sus tardes, sin rastro de 'Trivial Pursuit'. Y es que TVE ha dado luz verde a 'Directo al grano', un nuevo programa de actualidad con Marta Flich, que llegará en septiembre.

De este modo, según ha publicado en exclusiva verTele, 'Trivial Pursuits' ya ha grabado sus primeras entregas, que han gustado a la dirección de TVE. Es por ello que el concurso será ubicado a partir de la próxima temporada en la franja del prime time y no en la tarde. Sorprende, ya que al ser un formato previsto para las tardes tendrá muchas entregas grabadas, lo que asegurará a TVE un formato de larga duración en la franja de máxima audiencia.

Recordamos que 'Trivial Pursuit' estará presentado por Egoitz Txurruka, 'Txurru', un rostro muy conocido de la televisión vasca, con trayectoria en EITB desde 2013. Destaca por su versatilidad, su experiencia en programas en directo y su capacidad para conectar con todo tipo de públicos. Desde 2022 conduce con éxito el concurso diario 'Esto no es normal' y ha presentado las campanadas de ETB durante los tres últimos años.

La mecánica del concurso se desarrolla sobre un gigantesco tablero de 'Trivial Pursuit', donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales. El primero en conseguirlo se proclamará ganador del día y se enfrentará a una emocionante ronda final contrarreloj para llevarse el gran bote. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.

Esta versión diaria de 'Trivial Pursuit' adapta para el público español el exitoso formato emitido en prime time en la cadena estadounidense The CW. Producido por Talpa Studios y Hasbro, se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más vistos de la cadena. En España, la adaptación corre a cargo de Satisfaction Iberia, factoría encargada de 'The Floor' o 'La Conexión'.