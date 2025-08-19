laSexta anuncia el regreso de 'La Roca' en septiembre con una importante novedad

'La Roca' ya anuncia su regreso a laSexta a partir de septiembre. El programa liderado por Nuria Roca seguirá siendo una de las apuestas del canal de Atresmedia para el fin de semana. Sin embargo, esta temporada contará con una importante novedad: 'La Roca' se emitirá también los sábados.

"Muy pronto descubrirás por qué el espectador de laSexta es el único individuo que se divierte dos veces con la misma Roca", dice la promo lanzada por Atresmedia.

Por lo tanto, a partir de septiembre, 'La Roca' se emitirá también los sábados por la tarde junto a su emisión habitual los domingos. La cadena refuerza así su apuesta por el espacio producido por Cuarzo (Banijay Iberia) tras su subida en audiencias en su cuarta temporada.

Y que, este curso, 'La Roca' ha subido, registrando su mejor temporada con un 4,8% de cuota. El programa de Nuria Roca ha reunido cada domingo a más de 450.000 seguidores de media. Además, es el programa que concentra más espectadores únicos de la cadena con cerca de 3,6 millones.

Además, todo apunta a que la nueva edición del sábado de 'La Roca' estará orientada principalmente al entretenimiento. Un cambio de contenidos en contraste con el enfoque más político que domina la parte final del programa de los domingos. Con estos contenidos, 'La Roca' competirá directamente contra 'Fiesta' de Emma García en Telecinco, que es la única cadena que apuesta por el directo en la tarde del fin de semana.

| Atresmedia

El equipo habitual del espacio se mantendrá al frente en esta nueva etapa. Nuria Roca seguirá acompañada por Juan del Val, Nacho García, Berni Barrachina, Sara Ramos o Pilar Vidal. Sin embargo, se prevé la incorporación de nuevas caras para reforzar el proyecto, justamente en ese área de entretenimiento tras la ampliación de día.

La decisión llega tras varios intentos poco fructíferos por parte de la cadena de cubrir con éxito las tardes del sábado. Propuestas como 'Aruser@s weekend' o 'Más vale sábado' no lograron funcionar, siendo cancelados a los pocos meses. Sin embargo, laSexta quiere seguir abriendo una ventana al directo en las tardes del sábado que durante el verano está ocupando el cine.