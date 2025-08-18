La importante noticia de Marta Belmonte que da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Marta, personaje de Marta Belmonte, da una importante noticia a Fina. Este martes 19 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Luz siguió preocupada por los problemas respiratorios de los trabajadores. Julia ayudó a Teo a resolver su problema con el abusón, mientras él plantó cara a Alfonsito en el colegio. Luis apoyó a Cristina, que no logró dar con el paradero de José, e Irene confrontó a su hermano: Pedro había forzado la marcha de José y le había destrozado la vida.

Andrés se desahogó con Damián: el romance de Begoña con Gabriel y el enfrentamiento con Tasio lo habían dejado derrotado. Andrés estuvo a punto de descubrir que María había recuperado la movilidad y que Santiago había escapado de la cárcel. Fruto del enfado con su hermano, Irene tomó una decisión drástica.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad',Gabriel y Andrés tratan de hacer las paces, mientras María y Gabriel celebran su futuro éxito empresarial. Luz informa a don Pedro de su preocupación por el estado de salud de los trabajadores y él, que tuvo algo que ver con la detención de Pepe, le cuenta a Digna los motivos de la marcha de Irene, además, critica a Damián. Sin embargo, Damián trata de mediar entre Tasio y Andrés, pero no resulta como él esperaba.

Marta, personaje de Marta Belmonte, da una importante noticia a Fina sobre su reportaje fotográfico y Fina descubre que Santiago ha huido de la cárcel. Finalmente, Gema agradece a Raúl haber enseñado a Teo a defenderse.