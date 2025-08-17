Preocupación por Bahar tras un accidente que da un giro de 180º a 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 18 de agosto, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de las reposiciones de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Evren intentó dar una lección a Aziz para demostrarle que Bahar había hecho todo lo necesario para salvar la vida de su mujer e hijos. En el hospital habían abierto una investigación contra Bahar por la queja que Aziz había redactado, pero él aseguró que la acabó tirando. Timur creyó que Rengin se había hecho con la carta y la entregó.

Çagla temió que su amiga Bahar se quedara sin trabajo porque ser doctora era su pasión, y Tolga prometió hacer todo lo posible para ayudarla. Timur no pudo olvidar a su madre Leyla y leyó la carta donde ella le confesaba lo mucho que le quería. Además, le animó a recuperar a Bahar y a su familia.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Bahar sufre un grave accidente de coche cuando volvía a casa y es trasladada al hospital. Evren y Doruk se sorprenden al verla llegar. Timur quiere operar a Bahar, ya que es el médico jefe, pero Evren no está de acuerdo y ambos tienen un enfrentamiento frente a la sala de operaciones.

Umay está muy preocupada por su madre y Parla intenta tranquilizarla, pero no sirve de nada. Finalmente, Timur opera a Bahar, que se debate entre la vida y la muerte. Aziz asiste a su padre durante la operación.