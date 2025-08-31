'Fiesta' admite sus mentiras y aclaran en directo lo ocurrido con Kiko Jiménez

La tensión entre Kiko Jiménez y 'Fiesta', programa en el que él mismo colabora, no deja de crecer. Lo que empezó como una supuesta exclusiva sobre su vida privada terminó con un cruce de acusaciones que ha obligado al magacín de Telecinco a dar explicaciones públicas. Y es que Kiko Jiménez acusó a 'Fiesta' de inventarse unas declaraciones suyas.

La semana pasada, 'Fiesta' reveló unas declaraciones de Kiko Jiménez en relación con los rumores de deslealtad de Sofía Suescun con el modelo Juan Faro: "No se calla. Habla y además ha utilizado unas palabras que deja al descubierto esa supuesta deslealtad. Os va a dejar con la boca abierta", anunció Álex Blanquer.

Sin embargo, antes incluso de que esas palabras se mostrasen en pantalla, Kiko Jiménez reaccionó con dureza a través de sus redes sociales: "Me llega que hoy he hablado para 'Fiesta'. Se lo están inventando y os están engañando. Esto empieza ya a darme miedo. 'Fiesta', no todo vale".

| Mediaset

Con este comunicado no solo desmentía a su propio programa, sino que además marcaba distancias como colaborador en un momento especialmente delicado de su vida sentimental. Pese a su negativa, 'Fiesta 'siguió adelante y emitió frases atribuidas al andaluz como "Juan, eres un oportunista" o "estoy dolido y me siento humillado".

Finalmente, este fin de semana, la dirección de 'Fiesta' optó por dar un paso atrás y aclarar lo sucedido. Durante la emisión, tras un bloque publicitario, Álex Blanquer tomó la palabra para zanjar la confusión: "La semana pasada, las declaraciones que se atribuyeron a Kiko Jiménez en nuestro programa eran valoraciones de su abogado, Jaime Caballero. Es verdad que lo teníamos que aclarar para evitar algún conflicto que pueda surgir".

Unas explicaciones que suponen un intento de rebajar la tensión que ha surgido entre 'Fiesta' y Kiko Jiménez. Sin embargo, para muchos llegan tarde y previsiblemente tan alguna amenaza de tomar medidas por parte del colaborador. Y es que 'Fiesta' pudo rectificar el domingo, tan solo un día después, y decidió no hacerlo.