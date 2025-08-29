Jarro de agua fría para María Castro: su futuro en 'La Promesa' está en el aire

Cuando parecía que Pía, personaje de María Castro, y Ricardo vivían la etapa más ilusionante de su historia en 'La Promesa', un giro amenaza con desbaratar sus planes. Tras haber sorteado numerosas dificultades y abrirse a un futuro en común, la pareja ha sido sorprendida en el peor momento posible. Y es que Cristóbal ha presenciado un beso entre ambos y no ha dudado en lanzar un ultimátum que puede cambiarlo todo.

Pía, personaje de María Castro, y el antiguo mayordomo habían logrado, por fin, dejar atrás sus miedos y apostar por lo que sienten. Habían empezado a hablar en serio sobre lo que vendría después, aunque la nulidad matrimonial de Ricardo seguía siendo un obstáculo enorme en su camino. Conseguir ese trámite legal se le estaba haciendo cuesta arriba, pero aun así la pareja había decidido seguir adelante con su relación en 'La Promesa'.

Lo que ninguno de los dos imaginaba era que un instante de intimidad los pondría en la cuerda floja en 'La Promesa'. El beso que se dieron fue visto por Cristóbal, que no tardó en intervenir con contundencia. Primero conversó con Leocadia sobre el delicado asunto. La reacción de la señora de Figueroa fue clara: "Condena tajantemente cualquier relación sentimental pecaminosa que pueda atentar contra la moral, la decencia y el buen nombre de esta casa".

| RTVE

Con esa opinión de fondo, Cristóbal Ballesteros citó a la pareja en su despacho y les comunicó la drástica medida: uno de los dos deberá dejar el palacio. Les dio un plazo de una semana para decidir quién será la persona que abandone La Promesa de manera definitiva.

La incertidumbre era total en 'La Promesa'. ¿Será Pía la que haga las maletas o Ricardo quien renuncie a su puesto? ¿O tal vez encontrarán la manera de esquivar esta decisión tan extrema? Habrá que esperar a los próximos episodios para descubrirlo.

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.