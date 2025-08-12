Sale a la luz la infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez y las consecuencias

La pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez vuelve a estar en el ojo del huracán. En apenas unas semanas, su relación ha pasado de estar bajo la lupa por las declaraciones de Cristian Suescun, a protagonizar la portada de Lecturas. La exclusiva, adelantada este martes por 'Tardear', apunta a una posible ruptura motivada por una supuesta infidelidad de Sofía Suescun.

Según la revista, Kiko Jiménez habría descubierto encuentros privados de su pareja con el influencer Juan Faro. Un hecho que podría haber tensado aún más la convivencia en un momento en el que la navarra también mantiene un frente abierto con su madre, Maite Galdeano, y su hermano.

"Ahora cobra sentido el post que puso Sofía en su Instagram diciendo que pase lo que pase nuestra confianza es indestructible. Esto es que ella le está pidiendo perdón y sabía que tarde o temprano iba a salir y por eso se adelantó", opinaba Belén Rodríguez.

| Mediaset

Por su parte, Gloria Camila también opinaba: "Están en una situación en la que hablan tanto de él como de ella, si ellos han sido infieles pues llegarán a un acuerdo". Marta López le contestaba: "Bueno, de Kiko se ha dicho sin dar nombres ni nada, aquí se está dando datos". De hecho, recordó que el jienense canceló su visita a 'Fiesta' el pasado fin de semana porque "no estaba bien" y que esto podría encajar con lo que ahora se sabe.

Marta López también confesó en 'Tardear' que tenía la versión de Juan Faro: "Yo he hablado con él y ni me confirma ni me desmiente. No quiere hablar, tiene sus negocios y no quiere saber nada de la tele. Está completamente soltero y no quiere saber nada de esto, pero yo entiendo que Luis Pliego tenía toda la información y por eso se ha atrevido a publicarlo".

"No se van a aventurar a publicar algo así, otra cosa serán los matices", añadía Verónica Dulanto. En la misma línea, Antonio Rossi valoró: "Yo sospecho que tal y como funcionan Kiko y Sofía esto no lo van a confirmar a no ser que sea algo que realmente provoque la ruptura de la pareja y tal y como están ahora y por lo que hemos leído, esto no rompe la pareja y si es verdad que ha ocurrido es algo pasado y hablado". Gloria Camila cerraba con una reflexión: "Yo dudo mucho que lo dejen y haya una ruptura".