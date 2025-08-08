Suplantan la identidad de Maite Galdeano, que se ve obligada a intervenir en redes

Maite Galdeano se ha visto envuelta en una polémica tras ser víctima de una suplantación de identidad en redes sociales. En plena polémica por la relación con su hija, este nuevo incidente que ha generado confusión y preocupación entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando circuló una imagen en la que Maite Galdeano aparece en una camilla hospitalaria, con una vía intravenosa y una mascarilla. Esta estaba acompañada de un texto que culpaba a su hija, Sofía Suescun, de su supuesto ingreso. La fotografía, sin embargo, corresponde a una hospitalización ocurrida en 2022, pero varios medios de comunicación replicaron la información sin confirmar su veracidad.

Detrás de esta desinformación se encuentra una cuenta falsa de TikTok que ha estado utilizando contenido original de Maite Galdeano. Extraen imágenes de sus stories de Instagram para crear videos y responder a usuarios como si fuera ella. En estas publicaciones, el impostor aborda temas actuales, incluyendo el reciente enfrentamiento público entre Sofía y Cristian Suescun, e incluso muestra escenas en el domicilio de la familia, con Maite Galdeano cocinando o entrenando en su gimnasio.

| Telecinco

Ante esta situación, Maite Galdeano decidió salir al paso mediante un comunicado en su perfil oficial y verificado de Instagram, donde ha denunciado la suplantación: "Debido al revuelo en redes de gente que se está haciendo pasar por mí con cuentas falsas, con comentarios fuera de sitio, tengo que deciros que la única cuenta que tengo yo de TikTok verdadera la voy a dejar a continuación. Lo demás es todo falso, no hagáis caso".

Maite Galdeano también ha expresado su malestar por el acoso y la presión que le ha generado esta falsa identidad digital. Cabe destacar que, tras un tiempo residiendo en un barco, Maite Galdeano acaba de adquirir su primera vivienda en propiedad. De este modo, ahora ha compartido con sus seguidores su cuenta real de TikTok, @maitegaldeano69, en la que no publica desde febrero.

Recordamos que la suplantación de identidad en redes sociales es un delito tipificado en el artículo 401 del Código Penal. Contempla penas de prisión que pueden ir desde seis meses hasta tres años. Por el momento, no se ha confirmado si Maite Galdeano emprenderá acciones legales contra el responsable de este delito.