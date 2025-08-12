Surt a la llum la infidelitat de Sofía Suescun a Kiko Jiménez i les conseqüències
'Tardear' ha revelat que Sofía Suescun hauria estat infidel a Kiko Jiménez amb un altre home
La parella formada per Sofía Suescun i Kiko Jiménez torna a estar en el punt de mira. En només unes setmanes, la seva relació ha passat d'estar sota la lupa per les declaracions de Cristian Suescun, a protagonitzar la portada de Lecturas. L'exclusiva, avançada aquest dimarts per 'Tardear', apunta a una possible ruptura motivada per una suposada infidelitat de Sofía Suescun.
Segons la revista, Kiko Jiménez hauria descobert trobades privades de la seva parella amb l'influencer Juan Faro. Un fet que podria haver tensat encara més la convivència en un moment en què la navarresa també manté un front obert amb la seva mare, Maite Galdeano, i el seu germà.
"Ara pren sentit el post que va posar Sofía al seu Instagram dient que passi el que passi la nostra confiança és indestructible. Això vol dir que ella li està demanant perdó i sabia que tard o d'hora sortiria i per això s'hi va avançar", opinava Belén Rodríguez.
Per la seva banda, Gloria Camila també opinava: "Estan en una situació en què parlen tant d'ell com d'ella, si ells han estat infidels doncs arribaran a un acord". Marta López li contestava: "Bé, de Kiko se n'ha parlat sense donar noms ni res, aquí s'estan donant dades". De fet, va recordar que el jienenc va cancel·lar la seva visita a 'Fiesta' el cap de setmana passat perquè "no estava bé" i que això podria encaixar amb el que ara se sap.
Marta López també va confessar a 'Tardear' que tenia la versió de Juan Faro: "Jo he parlat amb ell i ni m'ho confirma ni m'ho desmenteix. No vol parlar, té els seus negocis i no vol saber res de la tele. Està completament solter i no vol saber res d'això, però jo entenc que Luis Pliego tenia tota la informació i per això s'ha atrevit a publicar-ho".
"No s'aventuraran a publicar una cosa així, una altra cosa seran els matisos", afegia Verónica Dulanto. En la mateixa línia, Antonio Rossi valorava: "Jo sospito que tal com funcionen Kiko i Sofía això no ho confirmaran si no és que és una cosa que realment provoqui la ruptura de la parella i tal com estan ara i pel que hem llegit, això no trenca la parella i si és veritat que ha passat és una cosa passada i parlada". Gloria Camila tancava amb una reflexió: "Jo dubto molt que ho deixin i hi hagi una ruptura".
