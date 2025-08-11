El último comunicado de Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez en plena polémica familiar

El silencio de Sofía Suescun llegó a su fin este domingo. Tras una semana marcada por fuertes acusaciones cruzadas, la joven ha querido dirigirse públicamente a Kiko Jiménez, su pareja, con un mensaje en redes sociales cargado de afecto y respaldo.

En su publicación, Sofía Suescun no se centró en responder a las críticas, sino en destacar el papel de Kiko Jiménez en su vida. "En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú", escribe. Asegura que él es "mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea", y le agradece "estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano".

"Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente. Puedes con todo y contra todos, y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día", añadía.

| Instagram, @kikookiko

En su escrito, Sofía Suescun también expresó su admiración por el círculo familiar de Kiko Jiménez: "Sé que esa fortaleza también esconde un corazón que siente y sufre. Al igual que tu maravillosa familia, a la que admiro y que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida". Y añadió: "En nosotros no existe la rivalidad, solo el deseo de vernos crecer. Me emociona cómo te alegras de mis logros como si fueran tuyos, cómo celebras mis pasos adelante con la misma ilusión que si los hubieras dado tú".

La colaboradora quiso subrayar los pilares de su relación: "Esa generosidad tuya es uno de los tesoros más grandes de mi vida. Lo nuestro se mide en respeto, en confianza y en amor del bueno y, ese, por suerte, no nos lo puede quitar nadie". También recordó gestos cotidianos que para ella son esenciales: "Pase lo que pase, nunca olvidaré cómo me cuidas con tus espectaculares menús que me cocinas, cómo te preocupas por mí cuando estoy mala o triste, y cómo siempre sabes levantarme cuando lo necesito".

Su mensaje concluyó con una declaración de amor: "Tu capacidad de perdón es impresionante y me enseña cada día lo fuerte que es nuestro amor. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado".