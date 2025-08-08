Se revela el mayor misterio de 'Sueños de Libertad': nadie esperaba el culpable

El capítulo 366 de Sueños de libertad, ha resuelto una de las incógnitas que venía inquietando a los espectadores en los últimos episodios. Gema, tras notar que faltaba dinero en casa, decidió enfrentar directamente a Teo en una escena marcada por la tensión y la emotividad.

La joven esperó el momento oportuno y, al encontrar al niño en el salón, le pidió que se detuviera y la mirara a los ojos. Sabía que no podía dejar pasar más tiempo sin aclarar lo que estaba ocurriendo. Con voz firme, le soltó la pregunta que lo cambiaría todo: "Te voy a preguntar algo y quiero que seas sincero, ¿nos has cogido dinero a la tía Luz y a mí? Porque tanto a ella como a mí nos falta dinero de los monederos".

Teo trató de evadir la situación, pero finalmente, y sin poder sostener la mentira por más tiempo, admitió su culpa en 'Sueños de Libertad'. Gema, sin comprender el motivo, le recordó todo el esfuerzo que Joaquín y ella hacen para cuidar de él: "¿Y por qué lo has hecho?. Sabes que Joaquín y yo nos deslomamos cada día en la fábrica para darte todo lo que necesitas, si necesitas algo solo tienes que pedírnoslo".

| Atresmedia

Fue entonces cuando el niño se sinceró en 'Sueños de Libertad'. Con la mirada baja y visiblemente afectado, explicó que había actuado por miedo al rechazo: "Porque no me atrevía a pedíroslo. Es que pensé que no me querríais comprar una bicicleta, lo siento mucho, de verdad".

La respuesta no fue suficiente para calmar la decepción de Gema, quien, todavía herida, dejó claro que esperaba más confianza tras todo lo vivido entre ellos en 'Sueños de Libertad'. "Pensé que después de lo que pasó con mi enfermedad, entre tú y yo ya no habría más secretos, pero veo que estaba equivocada", sentenció.

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.