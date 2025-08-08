Es revela el misteri més gran de 'Sueños de libertad': ningú no esperava el culpable
La Gemma descobreix la veritat sobre el robatori que havia detectat a 'Sueños de Libertad'
L'episodi 366 de Sueños de libertad ha resolt un dels enigmes que venia inquietant els espectadors en els últims episodis. La Gema, després de notar que faltaven diners a casa, va decidir enfrontar-se directament al Teo en una escena marcada per la tensió i l'emotivitat.
La jove va esperar el moment oportú i, en trobar el nen al saló, li va demanar que s'aturés i la mirés als ulls. Sabia que no podia deixar passar més temps sense aclarir què estava passant. Amb veu ferma, li va deixar anar la pregunta que ho canviaria tot: "T'he de preguntar una cosa i vull que siguis sincer, ens has agafat diners a la tieta Luz i a mi? Perquè tant a ella com a mi ens falten diners de les carteres".
El Teo va intentar evadir la situació, però finalment, i sense poder sostenir la mentida més temps, va admetre la seva culpa a 'Sueños de libertad'. La Gema, sense comprendre el motiu, li va recordar tot l'esforç que en Joaquim i ella fan per cuidar-lo: "I per què ho has fet?. Saps que en Joaquim i jo ens deixem la pell cada dia a la fàbrica per donar-te tot el que necessites, si necessites alguna cosa només ens ho has de demanar".
Va ser aleshores quan el nen es va sincerar a 'Sueños de libertad'. Amb la mirada baixa i visiblement afectat, va explicar que havia actuat per por al rebuig: "Perquè no m'atrevia a demanar-vos-ho. És que vaig pensar que no voldríeu comprar-me una bicicleta, ho sento molt, de veritat".
La resposta no va ser suficient per calmar la decepció de la Gema, que, encara ferida, va deixar clar que esperava més confiança després de tot el que havien viscut entre ells a 'Sueños de libertad'. " Vaig pensar que després del que va passar amb la meva malaltia, entre tu i jo ja no hi hauria més secrets, però veig que estava equivocada", va sentenciar.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
