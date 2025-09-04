'De Viernes' anuncia sus invitados de lujo para el estreno, con tres regresos

'De Viernes' regresa este 5 de septiembre a la cadena con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente y con tres invitados de primer nivel. Tras el parón estival, el programa de Telecinco recupera su hueco en la parrilla para volver a narrar los mejores temas de la crónica social. Para el día de su regreso, 'De Viernes' contará con tres inesperados invitados, que vuelven a Telecinco.

De este modo, la primera será Rocío Flores, que rompe su silencio en el primer "Scoop" de la temporada. Tras un tiempo alejada de las pantallas, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores regresa a Telecinco por la puerta grande. Se desconoce los asuntos que tratará en esta primera entrevista, que previsiblemente abre la posibilidad de que regrese oficialmente a la cadena.

El segundo invitado será José Carlos Montoya, tras meses desaparecido tras el final de 'Supervivientes'. De hecho, su vuelta oficial será de la mano de la gala de estreno del 'All Stars' el jueves. Sin embargo, en 'De Viernes' tendrá tiempo de hablar de todos los asuntos pendientes tras su passo por 'La isla de las tentaciones' y el reality de supervivencia.

| Telecinco

Finalmente, la periodista Lydia Lozano, que regresa a Telecinco tras dos años, también tendrá su momento en 'De Viernes'. Tras su entrevista, se incorporará al equipo de colaboradores habituales del programa junto a Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi y José Antonio León. Por lo tanto, más allá de la conocida salida de Antonio Montero, Patricia Pérez es otra de las bajas de 'De Viernes' para su nueva temporada en Telecinco.

Recordamos que 'De Viernes' cerró su segunda temporada con cifras más que positivas. El espacio emitió más de 50 entregas —incluidos los especiales dedicados a Julián Muñoz y Bárbara Rey— y firmó una media del 12% de share y 900.000 espectadores, mejorando en casi un punto (+8%) los registros obtenidos en su primera temporada (11,2%). En total, más de 24,7 millones de personas han sintonizado con el programa en algún momento a lo largo de este curso.