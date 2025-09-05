'La Promesa' señala por primera vez a la posible asesina de Jana (Ana Garcés)

La desaparición de Ángela ha encendido todas las alarmas en el palacio de 'La Promesa'. Fue Leocadia, junto a Teresa, quien descubrió la ausencia de la joven tras comprobar que no había pasado la noche en su dormitorio. De inmediato se activó una búsqueda que movilizó a todo el servicio, con Curro al frente. Sin embargo, las sospechas apuntaban en una sola dirección: Lorenzo de la Mata.

El capitán negó cualquier relación con los hechos cuando fue interrogado por Curro, pero con la señora de Figueroa se mostró más transparente. Con una calma que helaba la sangre, reconoció que sabía dónde estaba Ángela. A cambio de liberarla, planteó sus exigencias en 'La Promesa'.

En un primer momento, Lorenzo pidió dinero y Leocadia accedió sin dudarlo, consiguiendo reunir una parte, pero el capitán rechazó la suma. Lo que realmente quería estaba muy lejos de lo económico: "Quiero la mano de tu hija. Así que, si quieres volver a ver a Ángela con vida, vas a consentir que me case con ella".

| RTVE

La reacción de la señora de Figueroa fue tan contundente como inmediata: "No pienso consentir que le pongas la mano encima a mi hija. ¡Cerdo! No es eso lo que yo quiero para ella, no la preparé para esto. Ella se merece un futuro brillante, dichoso".

De este modo, Leocadia suplicó para buscar una salida alternativa: "Pídeme lo que quieras, menos eso, lo que quieras. Si lo tengo te lo daré y, si no, lo conseguiré, pero ella no tiene la culpa de nada. Las dos tenemos un carácter muy fuerte y, aunque yo tenga la autoridad para imponerle un matrimonio, con total seguridad ella se va a negar. Y yo no estoy segura de poder convencerla".

Sin embargo, Lorenzo tenía preparado un último golpe en 'La Promesa' y lanzó una amenaza que podría cambiarlo todo. "Encontrarás la forma de convencerla porque sino le voy a contar a todo el mundo, y a tu hija la primera, que fuiste tú quién mató a Jana", sentenció el protagonista.

La acusación ha abierto una nueva incógnita en 'La Promesa': ¿es Leocadia realmente culpable de aquella muerte o se trata de otra de las manipulaciones del capitán? El palacio vuelve a ser escenario de secretos, chantajes y sospechas, mientras la vida de Ángela pende de un hilo.