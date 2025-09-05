TVE anuncia el destino de Lara Siscar tras su salida del Telediario fin de Semana

TVE anuncia por fin el destino de algunos de sus periodistas de informativos en esta nueva etapa. Tras su salida del Telediario e 'Informe Semanal', la periodista Lara Siscar será la corresponsal en Lisboa. Además, Lourdes Maldonado, nueva presentadora del Telediario Fin de Semana, compaginará esta labor con la conducción de ‘Informe Semanal’ en relevo de Lara Siscar.

De este modo, Lara Siscar llega a la corresponsalía de TVE en la capital portuguesa en sustitución de Belén Lorente, que ha ocupado la plaza durante los últimos seis años. La periodista ha presentado el Telediario Fin de Semana durante los últimos seis años, labor que también había compaginado además con la presentación de 'Informe Semanal' desde marzo de 2024. Vinculada a TVE desde 2007, cuando se incorporó al Canal 24 horas, ha sido reportera política para Telediarios y 'Los desayunos de TVE' y ha estado al frente de programas de debates y entrevistas y en coberturas informativas especiales.

De este modo, Lourdes Maldonado, presentadora de los Telediarios Fin de Semana junto a Marc Sala, relevará desde este sábado, 6 de septiembre, a Lara Siscar al frente del mítico espacio de reportajes 'Informe Semanal'. Es el programa más veterano de la televisión nacional y el más longevo de su género en todas las televisiones europeas tras más de 52 años en antena.

| RTVE

Por otro lado, Angela García Romero llega a la corresponsalía de TVE en Nueva York en relevo de Sara Rancaño, quien ha estado destinada en la ciudad norteamericana desde 2019.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y periodista de TVE desde 2016, inició su carrera en el Centro de Producción de RTVE en Cataluña, como redactora de información política, social, económica y cultural. Angela García Romero ha sido responsable del área de sociedad de los servicios informativos en Cataluña y también redactora de magacines como ‘La Mañana’, ‘España Directo’, ‘Hablando Claro’ y ‘Mañaneros’. Además, ha realizado coberturas informativas en Tel Aviv, Lisboa y Niza.