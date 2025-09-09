El mensaje de David Broncano que señala a los niños que ven cada día 'La Revuelta'

El regreso de 'La Revuelta' a la parrilla de La 1 no dejó indiferente a nadie. David Broncano inauguró la segunda temporada con un discurso en el que el humor y la estrategia televisiva se mezclaron desde el primer minuto.

RTVE apostó fuerte por este arranque, programado de lunes a jueves a las 21:40h. El primer episodio reunió a protagonistas muy diferentes, como a los bomberos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza, reconocidos por su labor en Galicia este verano. También participaron los actores Álvaro Morte y Kiti Mánver; y Chanel, que estrenó en directo su nueva canción y convirtió el plató en una fiesta.

No obstante, el momento más comentado llegó cuando tocaba la tradicional despedida para los más pequeños. David Broncano, que siempre había recordado a los niños la importancia de irse pronto a la cama, decidió esta vez romper con la costumbre: "Este año necesitamos apretar más con la audiencia y mandar a los niños a la cama es perder espectadores. Que se apañen los padres. Diles que se queden hasta las once".

| RTVE

David Broncano remató con una frase que parecía tener destinatario: "Todos los niños cuentan para la audiencia, siempre nos ganan por los niños". El comentario fue interpretado como un dardo a 'El Hormiguero', un programa que, como recordó Grison, inició curso con invitados de gran tirón como Sergio Ramos, Arturo Pérez-Reverte o Bertín Osborne. David Broncano respondió con un enigmático "vamos a ver qué pasa".

El humor siguió de la mano de uno de los personajes habituales de 'La Revuelta'. El Hombre Mágico apareció en escena para secundar la broma con su particular estilo: "El descanso está sobrevalorado. Ocho horas de sueño están muy bien, pero la audiencia quizá es más importante. Acostaos dentro de una hora y ya recuperaréis el sueño mañana en clase de mates".

Recordamos que 'La Revuelta' regresó muy bien a La 1 con un 16,1% y 1.852.000 televidentes. En franja de estricta coincidencia, de 21:56h a 23:07h, 'El Hormiguero' (16,9% y 1.938.000) lideró tan solo con dos décimas de ventaja sobre 'La Revuelta' (16,4% y 1.884.000)