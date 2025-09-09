TVE pone fecha exacta al regreso de 'Late Xou' con Marc Giró tras meses de rumores
'Late Xou' con Marc Giró regresa al prime time de La 1 tras su despedida en abril.
Tras muchos rumores, Marc Giró ya tiene fecha de vuelta a la televisión pública con 'Late Xou'. El programa regresará a La 1 el próximo martes 16 de septiembre, retomando las emisiones tras el parón iniciado en abril. Una marcha inesperada que despertó multitud de rumores sobre el futuro de Marc Giró en RTVE.
"Turno para España. Ya está preparado Carlos Gimeno, uno de nuestros mejores saltadores, desde la plataforma. Este es el momento en el que va a hacer saltar la noticia del día del estreno de la nueva temporada de 'Late Xou' con Marc Giró en La 1. Máxima expectación", dice Paloma del Río en la promo lanzada por RTVE.
Por lo tanto, 'Late Xou' volverá al prime time del martes de La 1 a partir del 16 de septiembre. El formato de entrevistas se enfrentará prácitcamente a la misma competencia, con 'Supervivientes All Stars' desde Telecinco y 'Renacer' en Antena 3. Cuatro también mantiene 'Código 10', mientras laSexta contará con 'Tesoro o Cacharro'.
Recordamos que la temporada de 'Late Xou' en La 1 medió un 9,8% de cuota y casi 800.000 espectadores, pero no consiguió una renovación inmediata. Esto desató rumores sobre un posible salto de Marc Giró a otros grupos audiovisuales, con TV3 y Atresmedia como principales apuestas. Finalmente, fue la propia RTVE quien confirmó la continuidad de 'Late Xou' a través de sus redes sociales, invitando al público a revivir entregas anteriores.
Recientemente, en una entrevista, Marc Giró desveló que había pedido una mejora presupuestaria. "He pedido más dinero público", soltó entre carcajadas. De hecho, en tono de humor, no descartaba otras vías: "Si ahora me llama Mediaset España y me dan 400 millones de euros, pues paso de la televisión pública a la privada", declaró en tono burlón. Incluso fue más allá, asegurando que han recibido propuestas de "todas las televisiones". No obstante, reafirmó su apuesta por el modelo público: "Va a tope con lo público".
De este modo, 'Late Xou' será una de las principales apuestas de La 1 para su prime time en otoño. La cadena tan solo ha estrenado 'MasterChef Celebrity' con su décima edición en la noche del lunes. Además, habrá estrenos como 'Cuánto, cuánto, cuánto' con Eva Soriano o la serie 'Sin Gluten'.
