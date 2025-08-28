TVE posa data d'estrena a Pepa Bueno i als seus nous Telediaris
Els Telediaris de TVE inicien una nova etapa amb Pepa Bueno com a fitxatge estrella
Els Telediaris de TVE ja tenen data d'estrena per a la seva nova etapa, que implicarà la incorporació de Pepa Bueno. Un informatiu que Pepa Bueno ja va editar i presentar entre els anys 2009 i 2012, feina per la qual va obtenir el Premi al Millor Telediari del Món als Media Tenor Global TV Awards. Serà el proper dilluns 1 de setembre quan arrencarà la temporada i la incorporació de la periodista.
Recordem que va ser la mateixa Pepa Bueno qui va confirmar la data d'estrena a Jesús Cintora a 'Malas Lenguas'. "Portem un dia de preparatius, de proves al plató de treball, a l'equip d'edició. Són dies intensos", va comentar sobre el seu retorn a RTVE.
"Avui comentava que tinc moltes ganes de començar per descansar, perquè després ja serà fer un Telediari que tots sabem fer, però aquests dies són dies de preparatius molt intensos i per a mi de molta emoció. És el retrobament amb els companys i el retrobament amb una dinàmica de treball que m'encanta i que m'apassiona, la informació audiovisual, i que feia molts anys que no feia", afegia.
A més, també va llançar una reflexió: "El periodisme sempre ha estat important, però ara més important que mai. En aquest moment en què hi ha tanta gent entestada que creguem que existeixen realitats paral·leles, doncs no, la realitat existeix, i de nosaltres es demana una aproximació honesta a aquesta realitat. Per això fan la seva feina els periodistes dels serveis informatius de TVE, que ells són els que fabriquen la matèria primera amb la qual després jo m'asseuré a explicar el relat del dia".
D'aquesta manera, el dilluns 1 de setembre arrencarà la nova temporada dels Telediaris de TVE. Aquest dia també s'incorporarà Lorena Baeza al matinal juntament amb Álex Barreiro. Per la seva banda, Alejandra Herranz continuarà al capdavant del Telediari 1, tot i que ja ha reprès la seva feina després de les vacances. Finalment, el dissabte 6 de setembre serà el torn de l'estrena del Telediari Cap de Setmana de la mà de Marc Sala i Lourdes Maldonado.
