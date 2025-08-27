Marta Flich revela nuevos detalles de 'Directo al grano', su nuevo programa en TVE

Marta Flich está a punto de inaugurar una nueva etapa en su trayectoria televisiva. La periodista se prepara para aterrizar en TVE con 'Directo al grano', el nuevo magacín político de las tardes que presentará junto a Gonzalo Miró. La expectación en torno al formato es alta y la propia Marta Flich ha querido dejar claro qué pueden esperar los espectadores y cómo afronta los comentarios sobre la cadena pública.

Durante una entrevista concedida a ABC, Marta ha adelantado adelantó algunas claves de 'Directo al grano'. "Además de una mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados. Tengo muchas ganas de comenzar", señaló la comunicadora, que asumirá el liderazgo del nuevo proyecto de LA OSA Producciones, responsable del éxito de 'Malas Lenguas'.

Las alusiones a una posible politización de La 1 no tardaron en aparecer, pero Marta Flich respondió con rotundidad a esas insinuaciones. "Trabajaré con libertad, transparencia y rigor, tal y como acostumbra y demuestra a diario la actual RTVE", aseguró. Unas palabras con las que ha defendido la independencia profesional de la cadena y su voluntad de imprimir esa disciplina al nuevo magacín.

| Mediaset

Marta Flich a también destacó el valor de sumarse a una televisión pública en plena renovación de contenidos y rostros. "Estoy encantada de desarrollar mi trabajo en una televisión que ha demostrado que se puede hacer servicio público y ser competitiva. Trataré de estar a la altura de sus grandes profesionales y de sus tantísimos espectadores", subrayó, en alusión al impulso que RTVE ha mostrado durante la última temporada.

Por último, Marta Flich dejó claro que 'Directo al grano' llevará impreso su sello personal, aquel que ya la identificó en Cuatro. "Creo que es parte de mi marca: honestidad y rigor en la información con humor y autenticidad. Cuando trabajas desde tu personalidad y desde tu honestidad, o te compran o no te compran, pero la que tiene que estar clara es una misma. La coherencia es fundamental", concluyó.