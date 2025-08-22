'De la cocreadora de 'Machos Alfa'': TVE lanza las primeras imágenes de 'Sin Gluten'

Primeras imágenes de 'Sin Gluten', la nueva comedia de la cocreadora de 'Machos Alfa' y guionista de 'La que se avecina' que llegará muy pronto a La 1. Protagonizada por Diego Martín, es una serie ágil, fresca y gamberra. Su acción transcurre en una escuela de cocina y que aborda con humor temas como la redención, la inclusión social y las segundas oportunidades.

'Sin Gluten' está producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio. Además, reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero. Así como nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal. Diego Martín interpreta a un chef caído en desgracia por culpa de su adicción al alcohol que tendrá que reinventarse como profesor en un centro de formación para personas en riesgo de exclusión social. A través de sus clases, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vidas.

De este modo, Ricardo (Diego Martín) regresa a la escuela en la que aprendió todo lo que sabe sobre cocina. Allí se encuentra con algunos personajes de lo más disparatados, como Fred (Adam Jezierski), Jacinto (Antonio Resines), Yoel (Daniel Triana), Luis (Tadeo Masó), Javier (Lucas Miramón), Amina (Najwa Khliwa) o Candela (Paula Muriana), que harán de este nuevo curso toda una experiencia para el famoso chef.

| RTVE

'Sin Gluten' combina humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas, aporta frescura y aspira a captar nuevos públicos. Sus divertidas tramas muestran perfiles que podemos encontrar en la vida cotidiana: una representación de la sociedad en la que vivimos con una gran diversidad de culturas y edades.

La serie cuenta con Araceli Álvarez de Sotomayor, Vicente Villanueva y Fernando García-Ruiz en la dirección, José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica y Araceli Álvarez de Sotomayor en la producción ejecutiva y con Fernando López Puig como productor delegado de RTVE. Onil Ganguly es el director de producción; Jesús Valera, el director de fotografía; Héctor Bertrand, el director de arte; y Juana Martínez, la directora de casting.