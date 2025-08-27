'MasterChef Celebrity' se estrena a su estreno en TVE con una nueva promo

El estreno de la décima edición de 'MasterChef Celebrity' está a la vuelta de la esquina. RTVE ha compartido una nueva promo del talent culinario, calentando motores para un regreso que se espera para la primera quincena de septiembre. La nueva temporada promete más espectáculo, emoción y exigencia en las cocinas más famosas de la televisión.

"Todos sabemos quiénes son. Ahora vamos a descubrir en qué se convierten. Sin atajos, sin excusas, sin trucos, en una temporada como nunca has visto", dice la nueva promo lanzada por RTVE, en la que se muestran las fotografías de todos los aspirantes de 'MasterChef Celebrity'.

Recordamos que los concursantes son Mariló Montero, Juanjo Bona, José Manuel Parada, Charo Reina, Rosa Benito, Alejo Sauras, Soraya Arnelas, Valeria Ros, Necko Vidal, Masi Rodríguez, Mala Rodríguez, Valeria Vegas, Jorge Luengo, Miguel Torres, David Amor y Torito.Bajo la supervisión de los ya veteranos Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, estos famosos tendrán que superar desafíos culinarios cada vez más duros.

Cabe destacar que, como ya es tradición, 'MasterChef Celebrity' será una de las apuestas de TVE para el FesTVal de Vitoria. Los concursantes desfilarán por la alfombra roja y previsiblemente se revelará la fecha de estreno.

El rodaje arrancó en mayo y, como ya es tradición, incluirá entregas grabadas en diferentes puntos de la geografía española. Habrá visitas de chefs invitados, retos al aire libre y alguna que otra sorpresa en forma de reencuentro con antiguos concursantes. La mezcla de tensión, humor y superación vuelve a ser la receta clave del programa, en el que los participantes intentarán demostrar que su talento va más allá de los focos.

Recordamos que la última edición de 'MasterChef Celebrity' medió un 14,1% de cuota y 881.000 televidentes a lo largo de sus doce entregas en la noche del lunes. El talent show, no obstante, consiguió liderar su franja en nueve de sus once emisiones. Se trata de la primera vez que el formato bajó del millón de espectadores, perdiendo casi 300.000 televidentes y casi dos puntos de cuota de pantalla respecto a la anterior temporada.