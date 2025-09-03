TVE presenta 'Directo al grano', aún sin hora: 'Pretende huir de la equidistancia'

TVE prepara un nuevo magazine diario para las tardes de La 1: 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró. Tras el éxito de 'Malas Lenguas', la cadena seguirá apostando por la actualidad con este nuevo formato, que se estrenará el lunes 15 de septiembre, aun si franja de emisión. En el marco del FesTVal de Vitoria, TVE ha presentado la llegada de 'Directo al grano'.

"Estamos muy contentos de que dos profesionales se incorporen a la cadena y a este proyecto que tanto nos ilusiona. Llevamos semanas preparando una puesta en escena muy cuidada, con un plató que nos encanta. 'Directo al grano' es seguir sumando ventanas de actualidad, porque queremos ser una cadena viva. Hablaremos temas que darán que hablar en la conversación social e incorporamos también talento delante y detrás de las cámaras", arrancaba la presentación Esther Garín, directora de magazines de TVE.

"Somos un programa de actualidad, vamos a estar donde tenemos que estar. La actualidad pasa también por la política, pero daremos voz a historias, queremos que estar en la calle. Es la filosofía, estar sin rodeos", añadía la directiva de RTVE.

| RTVE

De este modo, Óscar Cornejo ha destacado la presencia de los presentadores como clave: "Marta Flich y Gonzalo Miró le dan un planteamiento completamente distinto. Con 'Directo al grano' damos un paso más en este entorno más polarizado y el formato pretende huir de la equidistancia, que la detestamos en el momento en el que vivimos. Nos vamos a mojar, a posicionar, aunque la equidistancia no tiene nada que ver en la objetividad. Queremos escapar del carril informativo del que estamos todos sometidos, ya que se escucha decir que la clase política se han desconectado de la calle"

Además, el directivo de la Osa Producciones Audiovisuales ha destacado que muchos periodistas se han desconectado de la realidad: "Nuestro reto es salir de ese carril y reconectar con la calle. Muchos periodistas opinan, pero pocos hacen preguntas, y eso es uno de los objetivos que nos hemos marcado, hacer las preguntas y donde suceden las cosas, que normalmente es fuera de los platós".

"Queremos sacar a la luz algunos protagonistas desconocidos que son centros de algunos temas y van a generar debate. Tras 'Malas Lenguas' queremos mantener el rigor y profesionalidad con 'Directo al grano'. Además, con Marta Flich y Gonzalo Miró vamos a conectar con todos los públicos", explicaba Carmen González, directora de Big Bang Media.

| RTVE

Por su parte, Marta Flich se ha mostrado ilusionada con esta nueva etapa: "Estoy muy acostumbrada al directo. Somos ecuánimes, plurales, pero no equidistantes. Eso con nuestras personalidades creará 'Directo al grano', que será directo, habrá política, también con sucesos e historias sociales. Mi fuerte es la política, pero en el piloto me he dado cuenta de que es todo lo mismo, porque todo es política, es como nos acercamos a los temas"

En cuanto a los colaboradores, participarán Ramón Espinar, Ada Colau, Lilit Vestynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán, Alfonso J. Ussía. Contará con sección Paco Lobatón y fuera de la mesa de actualidad estarán Manuel Jabois, Emilio Domenech y Rosa Villacastín. Sin embargo, Óscar Cornejo ha dejado claro los contenidos: "No habrá nada de corazón, tan solo actualidad".