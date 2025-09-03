Un colaborador de 'De Viernes' anuncia su salida tras el fichaje de Lydia Lozano

El regreso de 'De Viernes' a la parrilla de Telecinco no será exactamente igual que cuando se estrenó. El espacio de corazón presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona afrontará su nueva temporada con la baja de uno de sus colaboradores más reconocidos. Se trata de Antonio Montero, que forma parte del elenco de periodistas de 'De Viernes' prácticamente desde su estreno.

Antonio Montero ha hecho pública su decisión a través de sus redes sociales, con un mensaje de despedida en el que deja clara la mezcla de gratitud y resignación con la que afronta este cambio. "Con todo mi pesar, y por diversas razones, dejo 'De Viernes'. Ha sido un placer compartir este tiempo con este equipo de grandes profesionales y estoy muy agradecido", escribía Antonio Montero.

"Ha sido un privilegio, pero la vida viene como viene, y ya sabéis que sólo se trata de aceptarla", añadía. En esa misma nota confirmaba además quién ocupará su lugar en la mesa de colaboradores: "Mi estimada Lydia, recoge el testigo en el programa de más prestigio del corazón en la televisión actualmente. Tu experiencia, y buen hacer, seguro que ayudan al programa en todos los sentidos".

| Mediaset

Su despedida concluía con un mensaje afectuoso al resto del equipo: "Mis mejores deseos y buena suerte con cariño infinito a todos. ¡Ya estamos de viernes!". Con ello daba por cerrada una etapa que comenzó en abril de 2024, aunque todo apunta a que seguirá vinculado a otros proyectos del Mediaset.

La confirmación por parte de Telecinco llegó poco después, anunciando la incorporación de Lydia Lozano, que volverá a la cadena tras el final de 'Sálvame'. Su estreno está previsto para este viernes 5 de septiembre, tal y como se avanza en una promo en la que aparece llegando a las instalaciones de Mediaset bajo un cartel de bienvenida.

La elección de Lydia Lozano añade además un componente extra de expectación, porque en noviembre de 2024, en una entrevista, se refirió a Santi Acosta como "el peor presentador" de Telecinco. El aludido ha preferido quitar hierro a la situación en el FesTVal de Vitoria: "¿Qué es la felicidad? Salud y mala memoria", respondió con ironía, asegurando que esas palabras pertenecen al "pasado". "Es televisión, se dicen cosas, pero luego, a lo mejor, se arrepiente y no tiene mayor importancia", remató.